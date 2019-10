Hüttlingen-Niederalfingen – Die beiden Weltmeister im Armbrustschießen, Gebhard und Louis Fürst, sind am Donnerstag mit einem Empfang im kleinen Sitzungssaal des Hüttlinger Rathauses geehrt worden.

Obwohl die beiden waschechten NIederalfinger Gebhard und Louis Fürst bei den Armbrustweltmeisterschaften im russischen Uljanowsk für die Stuttgarter Schützengesellschaft am Start gewesen waren, sind und bleiben sie TSV-Mitglieder und ihrem Heimatverein verwurzelt. Das wurde beim Empfang am Donnerstag betont. Für Bürgermeister Günter Ensle war es deshalb auch keine Frage, die beiden Weltmeister mit einem Empfang im Hüttlinger Rathaus zu ehren und dazu zahlreiche Freunde und Verwandte der beiden Weltmeister einzuladen.

Insgesamt konnten Gebhard Fürst und sein Sohn Louis in den vergangenen Jahren 11 Weltmeistertitel einheimsen. Mal stehend, ma kniend. Mal der Vater, inzwischen immer öfter Sohn Louis.

Gebhard Fürst gibt es freimütig zu, dass der Sohnemann mehr Talent hat, wogegen sich der Vater die Meriten hart verdienen muss. Viel hätten die beiden Männern ihrem Verein, dessen Verantwortlichen und Trainern zu verdanken, erklärte Gebhard Fürst beim Empfang im Rathaus. Schon in jungen Jahren seien er und auch sein Sohn dem Schießsport verfallen – sowohl mit dem Luftgewehr, als auch der viel schwieriger zu handhabenden Armbrust.

Beide berichteten dann noch von der Weltmeisterschaft in Uljanowsk am Ufer der Wolga, von äußerst liebenswürdigen und sportbegeisterten Russen, von 30 Nationalteams am Schießstand, aber auch den darauf folgenden Deutschen Meisterschaften, wo die beiden Niederalfinger ebenfalls Edelmetall mit der Armbrust gewannen.

Neben Bürgermeister Günter Ensle gratulierte auch Rita Rettenmeier, stellvertretend für den TSV Hüttlingen. Sie überreichte den erfolgreichen Sportlern einen Gutschein für einen ausgiebigen Wohlfühltag im vereinseigenen Aktivum.