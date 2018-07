Hürdenstrecke: Schwartz schafft Norm

Bei den baden-württembergischen A-Jugend-Mehrkampfmeisterschaften in Bernhausen hat Andreas Schwartz (LG Welfen) die Deutsche Jugend-Qualifikation über 110 Meter Hürden geknackt. Im Rahmen des Zehnkampfes lief Schwartz (TV Weingarten/18 Jahre) die 110 Meter Hürden in 15,16 Sekunden, was nicht nur persönliche Bestleistung, sondern auch die Qualifikation für die Deutschen Jugendmeisterschaften Mitte August in Ulm bedeutete. Den restlichen Zehnkampf absolvierte Schwartz mit Höhen und Tiefen und kam am Ende mit 5927 Punkten auf den 10. Platz in der A-Jugend-Wertung Württembergs.