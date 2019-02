Hürbel feiert am Glompigen Donnerstag seine Dorffasnet

Die Hürbler Dorffasnet am Glompigen Donnerstag, 28. Februar, im Adlersaal steht in diesem Jahr unter dem Motto „Born to be Wald“. Die Moderation wird von eigentümlichen Gestalten aus den heimischen Wäldern gemacht.

Die Veranstalter betonen, dass die eigenwillige Mischung aus Wald, Jägern und Fasnet durchaus passe, da es sich bei der Hürbler Dorffasnet ja bekanntermaßen um die letzte original erhaltenen traditionelle Wirtshaus-Faschingsveranstaltung handle und die schrägen Gestalten aus dem Wald zweifellos zum Dorf- und Wirtshausgeschehen gehören würden. Und so werden dieses Jahr – gemäß dem Motto „Born to be Wald“ – die Moderationen auch vom Hochstand runter zum Fasnetsvolk geschossen, auch eine Treibjagd durchs Publikum darf nicht fehlen und die Gäste müssen extra „pärformte“ Jägerlieder- und Gstanzl aushalten können.

Neuigkeiten aus dem Welt- und Dorfgeschehen werden vom Bittl präsentiert, der Kirchenchor wartet mit einer Zellstoffeinlage auf und neben einer genauen Analyse der letzten Fronleichnamsprozession wird neben anderen Beiträgen eine Dick-&-Doof-Parodie die Lachmuskeln der Fasnetsgäste zu strapazieren wissen, heißt es in der Ankündigung. Die Akteure der Müll-Einlage sowie auch „Dia von hieba ond dia von dieba“ werden sich – gemeinsam mit denjenigen Gästen, die das bunte Treiben halbwegs überlebt haben – am Rußigen Freitag morgens ab 3.30 Uhr zur Aftershowparty in der Wuza-Bude einfinden.

Für Stimmung im Adlersaal während und nach dem dreistündigen Programm sorgt DJ Lugge sowie der Spielmannszug und die Cheerleader aus Erolzheim. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr, das Programm startet um 20 Uhr. Rechtzeitiges Erscheinen wird angeraten, da keine Karten reserviert werden können.