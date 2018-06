Hülener Vereine wirken am Dorfaktionstag mit

Lauchheim-Hülen (mab) – Am Samstag, 9. Juni, findet von 14 bis 18 Uhr ein Aktionstag aller Vereine, Organisationen und Gruppen im Bürgerhaus „Alte Schule“ statt. Gezeigt werden Ideen und Projekte, die aus Diskussionen und Workshops der Einwohner erstanden sind. Ziel der Projekte ist es, das Dorf lebenswert zu erhalten.

„Leben in zukunftsfähigen Dörfern“: Unter diesem Motto steht der erste Aktionstag in Hülen. der das Leben, Wohnen und Arbeiten in einer kleinen Dorfgemeinschaft näher unter die Lupe nimmt. Der kleine Teilort von Lauchheim nimmt am bundesweitem Modellprojekt zur Unterstützung nachhaltiger ländlicher Entwicklung teil. Das Projekt „Leben in zukunftsfähigen Dörfern“ unterstützt die Kooperation von fünf Dörfern aus bundesweit fünf verschiedenen Regionen.

Chancen gegen die Überalterung der Dörfer ergreifen

Das Projekt richtet sich speziell an ländliche Gemeinden, die durch Abwanderung und Überalterung, Verlust an Kulturlandschaft und ökologischer Vielfalt sowie soziale und kulturelle Stagnation geprägt sind.

„Leben auf dem Land ist aber nicht gleichbedeutend mit schlechter Lebensqualität für die dort lebenden Menschen“, sagt Andreas Walter, Landschaftsarchitekt und Ortsvorsteher von Hülen. Eine Trendwende ist in den Augen von Walter keine Utopie. „Man muss nur wissen, wo man in der Ortsentwicklung Schwerpunkte setzen will. Wo sind unsere Stärken, wo können wir Traditionen und kulturelle Vielfalt erhalten?“, sagt Walter. Für den Ortsvorsteher war die Teilnahme am Modellprojekt ein wichtiger Baustein für die Zukunftsfähigkeit seines Heimatortes mit einer lebendigen und starken Solidargemeinschaft. Vielleicht auch als Gegenpol zur oft beschriebenen Anonymität einer Großstadt.

Mit dem Aktionstag will Hülen seine dörfliche Vielfalt einem breiten Publikum vorstellen. Unter den Mitwirkenden sind unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Lauchheim, Abteilung Hülen, sowie der sehr engagierte Dorfgemeinschaftsverein, der schon viele Ideen und Projekt umgesetzt hat. Mit dabei ist auch der Skiclub Kapfenburg. Der Liederkranz Hülen, die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden, das DRK sowie viele weitere Gruppen komplettieren die Aktionsgemeinschaft.

Der Kindergarten Hülen sorgt mit Aufführungen für Unterhaltung. Wer sich für Themen wie das Repair-Cafe, zu dem man seine kaputten Geräte oder auch Lieblingskleidung mitbringen kann, den Dorfladen oder das virtuelle schwarze Brett interessiert, ist am Aktionstag in Hülen genau an der richtigen Adresse. (mab)