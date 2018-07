Hörfunksender verleihen Deutschen Radiopreis 2011

Hamburg (dpa) - Begleitet von prominenten Musikern wie den Söhnen Mannheims und Roxette sind in Hamburg die Deutschen Radiopreise 2011 verliehen worden. Öffentlich-rechtliche und private Hörfunksender ehrten die besten Beiträge in zehn Kategorien, darunter die „Beste Reportage“, die „Beste Morgensendung“ oder die „Beste Höreraktion“. Die öffentlich-rechtlichen Bewerber sahnten in sechs Kategorien ab. Aber auch Privatsender erhielten Preise: So gewann das Fußball-Radio „90elf“ in der Kategorie „Beste Innovation“, der erste Preis in der Wertung „Beste Höreraktion“ ging an „planet radio“ aus Hessen.