Höhere Zuschüsse an Narrenzunft und Festkommission

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwoch ein Maßnahmenbündel zur Stärkung der Innenstadt gebilligt. Laut dem Konzept sollen das Parkkonzept überarbeitet, der Wochenmarkt gestärkt und die Öffnungszeiten vereinheitlicht werden. Welche einzelnen Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt ergriffen werden, bleibt jedoch unklar. Sie werden erst ergriffen, wenn sie erneut vom Gemeinderat beschlossen wurden. So will die Stadtverwaltung ihr Parkkonzept weiter vertiefen und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorlegen.