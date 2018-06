Höfler will drei Punkte aus Salem mitnehmen

RW Salem - TSV Aach-Linz (Samstag, 17.30 Uhr): Mit Tabellenführer TSV ach-Linz bekommt es der FC RW Salem am Samstagabend zu tun. Die Salemer fertigten nach einem etwas holprigen Saisonstart, der in der 0:1-Heimniederlage gegen den FC Hilzingen schon wieder Zweifel an der Erreichbarkeit eines absoluten Spitzenplatzes aufkommen ließ, Schlusslicht SV Aach-Eigeltingen mit 5:0 ab. Fünf Tore für das Selbstvertrauen, das der Scheifler-Elf ja manchmal ja ein bisschen zu fehlen scheint, wenn es um die „Big Points“ geht. Eine echte Standortbestimmung stellt nun sicher das Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenführer TSV Aach-Linz dar, der sich ja noch kurz vor Schließung des Transferzeitraums am 2. September die Dienste des beim SC Pfullendorf ausgemusterten Abwehrspielers Tobias Kunter sicherte. Kunter hat diese Woche trainiert und soll spielen. Auch der TSV zeigte sich am vergangenen Spieltag in Schusslaune, schlug zu Hause den Türkischen SV Konstanz mit 6:3. Unter den Torschützen dabei natürlich wie fast immer auch wieder Sturmsenior Thoams Restle, der mit sechs Treffern aus vier Partien auch schon wieder die Liga-Torjägerliste anführt. Drei Gegentore schmeckten Spielertrainer Daniel Höfler allerdings gar nicht: „Nach dem Spiel war es ein gemischtes Gefühl. Wir haben uns über die drei Punkte und sechs Tore sehr gefreut, aber wir müssen schauen, dass wir die Nachlässigkeiten abstellen.“ Höflers Einschätzung des nächsten Gegners: „Salem ist absoluter Aufstiegsfavorit und auch Favorit in diesem Spiel. Wir wollen dort aber die Punkte mitnehmen. Dafür müssen wir uns aber steigern und vor allem konzentrierter sein.“

TuS Immenstaad – SV Deggenhausertal (Sonntag, 15 Uhr): Beim SV Deggenhausertal weiß man nur allzu gut, dass am Saisonende jeder Punkt über Bezirksliga-sein oder -Nichtsein entscheiden kann. Deshalb tat der erste Saisonsieg, ein 2:1-Heimerfolg über den FC Radolfzell II am vergangenen Wochenende, natürlich besonders gut. Trainer Axel Meier: „Der Sieg war natürlich für unser Wohlbefinden sehr wichtig. Wir hoffen das wir diesen Rückenwind auch in die nächsten Partien mitnehmen können. Jedes Spiel in der Bezirksliga ist für uns ein hartes Stück Arbeit, umso schöner wenn man sich mit einem Sieg dabei belohnen kann. So werden wir auch in Immenstaad ein sehr unangenehmer Gegner sein.“ Auch für den TuS geht es ja in erster Linie wieder um den Klassenerhalt. Fast hätte es für die Krause-Elf zuletzt geklappt mit dem zweiten Saisonsieg, doch bei der SG Sipplingen/Hödingen fing Paolucci den TuS mit einem Treffer in der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand gerade noch ab. Ärgerlich für die Immenstaader. Klar aber auch, dass das Ziel gegen eine direkten Mitkonkurrenten im Abstiegskampf nur „drei Punkte“ lauten kann.

SC Markdorf - FC Singen 04 II (Sonntag, 15 Uhr): Mit einem beeindruckenden Schlussspurt hlte der SC Markdorf am vergangenen Spieltag noch einen 1:3-Rückstand beim SV Meßkirch wett, schaffte durch Treffer von De Matos jun. Und Ruess noch das 3:3 Unentschieden. Mit fünf Zählern aus vier Spielen liegt der SCM damit zwar im Soll, doch Trainer Rainer Schmid traut seiner Elf ja zu, zu einer der Überraschungsmannschaften der Saison zu avancieren. Dann sollte gegen die Verbandsliga-Reserve des FC Singen am Gehrenberg zumindest nicht verloren werden. Die Gäste vom Hohentwiel sind natürlich einer Art Wundertüte, wie alle U23-Mannschaften: Man weiß nie so genau, was wirklich drin ist. Die erste Mannschaft spielt am Samstag beim FC Bötzingen, es ist also stark damit zu rechnen, dass Singen-Chefcoach Daniel Wieser dem ein oder anderen „Bankdrücker“ am Sonntag in der zweiten Mannschaft Spielpraxis geben wird.

Türk. SV Konstanz - SV Meßkirch (Sonntag, 15 Uhr): Mit sieben Punkten aus den ersten vier Spielen kann man bei Aufsteiger SV Meßkirch von einem gelungenen Saisonstart sprechen. Dass es der Matt-Elf aber noch an Cleverness fehlt, deckte der SC Markdorf am vergangenen Wochenende schonungslos auf, als er die Meßkircher 3:1-Führung in der Schlussphase noch egalisierte. „Vor dem spiel wäre ich mit einem Punkt zufrieden gewesen, aber so wie die Partie lief, bin ich es nicht mehr“, sagte Daniel Matt nach dem Schlusspfiff. Beim Türkischen SV Konstanz wartet auf die Nullvierer nun der nächste Bezirksliga-Härtetest. Die so spielstarken wie temperamentvollen Türken werden nach den sechs Gegentreffern, die ihnen am vergangenen Spieltag der TSV Aach-Linz eingeschenkt hatte, sicher mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, diese schlappe wieder zu korrigieren.

Die weiteren Spiele: Samstag, 16 Uhr: FC Radolfzell II - FC Hilzingen (13 Uhr), SV Orsingen-Nenzingen - SG Tengen-Watterdingen, Sonntag, 15 Uhr: Hattinger SV - SG Sipplingen/Hödingen, SV Worblingen - SV Aach-Eigeltingen.