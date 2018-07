Höchster Saisonsieg für Oberhausen

Oberhausen (dpa) - Rot-Weiß Oberhausen hat am Samstag in der 3. Liga den höchsten Sieg in dieser Saison eingefahren. Am achten Spieltag besiegten die Rheinländer den SV Sandhausen vor 2500 Zuschauer mit 4:1 (3:0).

Den zweiten Saisonerfolg machten Christopher Kullmann (10.), Marvin Ellmann (30.) und Felicio Brown Forbes (31./84.) mit einem Doppelpack perfekt. In der zweiten Hälfte gelang Sandhausen zwölf Minuten vor Schluss nur noch ein Ehrentreffer durch Regis Dorn (78.).

Die Rot-Weißen erzielten in der ersten Halbzeit so viele Tore wie in der bisherigen Saison zusammen. Unterstützt wurden sie dabei von Sandhausens Abwehr, die unkonzentriert spielte und viele Fehler machte. Vor dem Spiel kassierte die Mannschaft von Trainer Gerd Dais gerade insgesamt fünf Gegentore. Durch die Niederlage verpassten sie gleichzeitig den Anschluss an die Spitzengruppe der Tabelle. Oberhausen dagegen konnte sich mit der besten Saisonleistung von einem Abstiegsplatz entfernen.