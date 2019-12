Schon das Konzert-Motto „Deep Harmony“ hat viel versprochen und noch mehr gehalten. Die Brass Band A7 mit rund 30 exzellenten Musikern vom hohen bis zum tiefen Blech, von der Pauke bis zum Regenmacher, hat schon lange vor Konzertbeginn die Pfarrkirche in Schloß Zeil gefüllt. Gefüllt war der Kirchenraum zwar auch mit grellem Licht von Scheinwerfern des K-TV-Teams, doch dadurch können unzählige Menschen dieses fast unbeschreiblich schöne Konzert zu einem späteren Zeitpunkt noch mehrmals miterleben.

Dirigent Thomas Wolf aus Unterzeil versteht es, aus der vielfältigen Bandbreite der Brass-Literatur, ein ausdrucksstarkes und kontrastreiches Programm zusammenzustellen. Spürbare Harmonien, wie zwischen Dirigent und Orchester, zwischen den Musikern, Registern und Solisten, wie auch hörbare Harmonien in ganz leisen Tönen so wie im vollen Klangkörper, der den Chorraum erbeben lässt, in „Deep Harmonie“ war alles drin, was in diesem hochkarätigen Brassband steckt.

Gespannte Stille, die ersten Töne lassen schon leichte Gänsehaut aufkommen, nach und nach stimmen die Blechbläser ein, wie sanfte Wellen ergießen sich die Töne über den Chorraum aufs Publikum nieder, unvermittelt auch mal als erfrischender „Klang-Wasserfall“, um dann innerhalb weniger Zehntel-Sekunden abrupt zu verstummen. Meisterlich führt Thomas Wolf sein Dirigat, kleine Gesten sind nicht nur für den Einsatz der Musiker, auch ein Lächeln oder Augenzwinkern für Lob und Gelingen. Dass auch mal ein Instrument mitten im Solo den Dienst versagt, tut keinen Abbruch.

Weltbekannte Werke sowie im wahrsten Sinne ausgezeichnete Filmmusik (Braveheart), dann eine Komposition von Brian May (Queen) und auch „Deep Harmony, ein kleines feines, sehr getragenes Stück, sie wühlen auf, lassen Begeisterung oder auch tiefgreifende Ruhe aufkommen. Solisten wie Johannes Trunzer brilliert an der Solo-Posaune, Ronja König am Euphonium, Andy Drews am Cornet und andere. Bei „Lord of the Dance“ würden vermutlich gerne die kleinen Engel am kunstvollen Zeiler Chorgestühl abheben und schweben.

Und eines fällt immer wieder auf: Die absolute Freude am Spiel der Brassmusiker, Konzentration, gepaart mit nicht weniger Achtung und Beachtung untereinander. Weich, rund, fließend gelingt ebenso harmonisch überzeugend, wie kraftvoller Einsatz bis fulminant-grandios.

Geschäftsführer Stefan Braun bedankte sich beim Publikum für reichlich Applaus, bei Thomas Wolf und dem Orchester für das sehr gute Miteinander und für die weiten Wege zu Proben und Konzerten, die jeder gerne auf sich nehme. Ein Dankeschön ging auch an die „Scheinwerfer,“ die Konzerte der BB A7 sind auf Spendenbasis. 2020 geht es für das Ensemble von Thomaas Wolf zum Bundeswettbewerb.