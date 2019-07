Häusliche Gewalt: Das raten Polizei und Frauenhaus den Betroffenen

Tipps der Polizei

Die beste Erfahrungen würden Opfer mit einem Anwalt macht, rät ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz: „Das ist auch keine Kostenfrage, das wird übernommen.“ Außerdem sollen Opfer sich an die Vereinigung „Weißer Ring“ wenden, die sich um Opferschutz kümmert. Die Ansprechpartner im Landkreis Ravensburg haben ihr Büro im Landratsamt Ravensburg, in der Gartenstraße in Ravensburg. Außerdem können Frauenhäuser helfen, rät der Polizeisprecher (siehe „Nachgefragt“).

„Polizisten verweisen in den meisten Fällen den Täter dem Haus. Je nach Situation müssen die Polizisten vor Ort aber natürlich schauen, wie sie die Situation am schnellsten deeskalieren“, erklärt der Sprecher weiter. Wenn der Täter zum Beispiel flieht und man nicht weiß, wann und ob er zur Wohnung zurück kommt,wie im vorliegenden Fall, nehmen sie auch manchmal das Opfer mit aufs Revier, um es zu schützen. (mag)