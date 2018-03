Friedrichshafen(sz) - Die Volleyballabteilung des VfB Friedrichshafen geht einen ungewöhnlichen Weg, um Geld für die Erneuerung und Erweiterung der Beachanlage beim VfB-Stadion zu beschaffen. Abteilungsleiter Wunibald Wösle wirbt für das Projekt auf der Spendenplattform „Einfach.Gut.Machen“ der Sparkasse Bodensee, wie der Verein mitteilt.

Nach Abzug aller Fördermittel müsse die Abteilung 10 000 Euro Eigenanteil stemmen. „Das ist eine Summe, die unsere Möglichkeiten übersteigt“, wird Wösle zitiert. „Auf der anderen Seite sehe ich die Notwendigkeit, die Beachanlage zu erweitern.“ Wie alle Sandsportarten weltweit erlebe das Beachvolleyball in Friedrichshafen seit einigen Jahren einen Boom. Nicht zuletzt, weil das Duo Julia Sude und Chantal Laboureur in Friedrichshafen beziehungsweise Immenstaad zu Hause sind. „Diese erfreuliche Entwicklung hat für uns zur Folge, dass unsere beiden Beachfelder am VfB-Stadion längst nicht mehr ausreichen, um den Bedarf zu decken“, so der Abteilungsleiter. Mit einem dritten Feld wäre der VfB außerdem in der Lage, regionale Jugendmeisterschaften und andere Turniere zu veranstalten. Auf der Suche nach einer geeigneten Crowdfunding-Plattform habe Wösle durch Zufall von der „Einfach-gut-machen“-Aktion der Sparkasse erfahren, heißt es weiter in der Mitteilung des Vereins. Die Sparkasse Bodensee stellt auf ihrer Homepage eine Plattform bereit, auf der Vereine und Vereinigungen Spendenprojekte einstellen können. Wer den Bau der Beachanlage unterstützen möchte, kann sich mit einem Betrag in beliebiger Höhe beteiligen. Die Spenden sind steuerlich absetzbar.

Aktion läuft 60 Tage

Die Aktion wird von der Volleyballabteilung, dem Projekt „Volleyball macht Schule“ und dem Bundesstützpunkt Nachwuchs in Friedrichshafen unterstützt und läuft genau 60 Tage bis zum 9. April. Nach knapp einer Woche waren bereits 1060 Euro auf dem Spendenkonto. „Ich bin gespannt, wie viele Spenden wir innerhalb der Laufzeit zusammenbekommen“, so Abteilungsleiter Wösle.