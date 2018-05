Seit dem Start der Aktion „Bürgerbäume für Friedrichshafen“ haben die Häfler Bürger insgesamt 469 Bäume mit einem Spendenwert von rund 120 000 Euro. In einer Feierstunde im Hotel Maier in Fischbach dankte Bürgermeister Andreas Köster den Spendern. Gleichzeitig gratulierte er den Beschenkten und überreichte ihnen die Erinnerungsurkunden.

So unterschiedlich wie die Anlässe sind, zu denen Bürgerbäume gespendet werden, so unterschiedlich sind die Standorte: Am Anger, Margaretenstraße, Montfortstraße, alter Friedhof in Hofen, Colsmanstraße, Allmannsweiler, Eberhardstraße, Adenauerplatz, Riedleparkstraße, städtischen Friedhof, Kitzenwiese, Uferstraße, Bodanstraße sowie vor und im Frei- und Seebad Fischbach, im Strandbad und in der Ortschaft Ailingen.

Zum Frühjahr wurden 29 Bürgerbäume gespendet, und zwar von den Mitarbeitern der Häfler Bäder, Rotraut und Jürgen Binder, Christa Brandner und ihrer Familie, Eva Brenkmann, Jutta Drexler, Herbert Graf sowie seiner Tochter und seinen drei Söhnen mit deren Familien, Ulrich Gresch, Rolf Janischek und seinen Geschwistern und deren Familien, Ingo Kellermann, Christine Kirchner und die Familien Burghardt, Heimgartner, Hornikel und Schacht, Hanife Kling und den Geschwistern Cemil jun. und Leyla, Sonja Krombein und ihre Geschwister Marion, Raimund und Alexandra, Amelia Maukisch, Ann-Katrin Müller und deren Kinder Elias und Maya, Klemens Müller, Annette Rueß und ihre Geschwister und Enkel, Hans-Peter Scheffold sowie Maria und Isabelle Münzer, Monika Schöllhorn, Ingrid Schuchter, Christine Heimpel und der Ortsverband Friedrichshafen der SPD, Dr. Tillmann Stottele, Carmen Crepinsek sowie Douglas und Lynn Battles, Petra Wolf mit Carsten, Patrick und Steffen, Gudrun Zimmermann mit Thomas, Ursula und Margarete sowie vom Bündnis 90/Die Grünen, der BUND Ortsgruppe Friedrichshafen und der NABU Ortsgruppe Friedrichshafen-Tettnang.

„Hinter jedem Baumgeschenk steht eine ganz individuelle Geschichte. Für die Bäume haben Sie alle Plätze ausgesucht, zu denen Sie oder der Beschenkte eine persönliche Beziehung haben. Ihnen allen herzlichen Dank, dass Sie mit Ihrer Spende unsere Stadt ein wenig grüner und damit noch lebenswerter machen“, bedankte sich Bürgermeister Andreas Köster.

Bei den Spenderbäumen handelt es sich um Bäume, die schon etwas größer und robuster sind. Gepflanzt und gepflegt werden sie von den Mitarbeitern des Baubetriebsamtes und der Abteilung Grün des Stadtbauamtes. An jedem Baum ist eine Plakette angebracht, die dokumentiert, wer diesen Baum gespendet oder wer mit diesem Baum beschenkt wurde.