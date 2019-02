Häfler Hugo-Eckener-Schule freut sich über neuen Kooperationspartner

Friedrichshafen (sz) - Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Bereits 2008 wurde auf Initiative der Industrie- und Handelskammer die „Vereinbarung über den Ausbau von Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen in Baden-Württemberg” zwischen der Landesregierung und Vertretern der Wirtschaft geschlossen. Nun hat die Hugo-Eckener-Schule in Friedrichshafen eine entsprechende Bildungspartnerschaft mit der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang vereinbart, wie die Volksbank mitteilt.

„Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen bekommen die Schülerinnen und Schüler einen frühzeitigen praktischen Einblick in die Arbeitswelt und die realen Anforderungen im Berufsleben vermittelt.“ so Sabine Harsch, Schulleiterin der Hugo-Eckener-Schule. Die Ausbildungsreife werde damit deutlich verbessert und gebe bei der Wahl eines Ausbildungsberufes oder eines Studienfaches Orientierung im breiten Spektrum der Berufsfelder. In diesem Falle in besonderer Weise in die Berufsfelder der Banken- und Finanzbranche.

„Die Ausbildung spielt in unserem Hause eine wichtige Rolle. Rund zehn Prozent unserer Mitarbeiter sind DHBW-Studenten und Auszubildende und diese besuchen im Rahmen der dualen Ausbildung die Hugo-Eckener-Schule in Friedrichshafen“, erläutert Jürgen Strohmaier, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang. „Umso mehr freut es uns, dass wir jetzt mit der Bildungspartnerschaft eine langfristige Zusammenarbeit besiegeln konnten, an der alle Schularten der Hugo-Eckener-Schule partizipieren können.“

Die Kooperation zwischen der Schule und der Volksbank bringt den Schülern viele Vorteile, die deutlich über den Standard hinausgehen. Ganz konkret bedeutet dies die Möglichkeit von Praktika, die Möglichkeit zum Besuch von Expertenvorträgen oder auch die Teilnahme an Schnuppertagen und allgemeinen Bewerbungstrainings. Zusätzlich bietet die Bank Unterstützung an, um die Schüler über wirtschaftliche Themen zu informieren und Ausbildungsberufe vorzustellen.

Die Volksbank hat bereits mit einigen Schulen eine Bildungspartnerschaft geschlossen. Diese Form der Partnerschaft soll, wie die Bank schreibt, zukünftig noch weiter ausgebaut werden.