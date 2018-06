Friedrichshafen - Schluss. Aus. Vorbei! Deutschland ist nach dem 0:2 gegen Südkorea raus. Ein Stimmungsbericht vom Public Viewing im Lammgarten.

15.45 Uhr - Heiße 30 Grad beim Spiel in Kazan, sonnige 21 Grad im Lammgarten in Friedrichshafen. Die Fans sind positiv gestimmt. Marina, die mit ihren Kollegen extra für das Spiel früher von der Arbeit gegangen ist, glaubt an einen Sieg: „Wir gewinnen 3:0, mindestens. Wir sind da hoffnungslose Optimisten.“ Ihr Kollege Holger erklärt, Deutschland sei Export-Weltmeister, „da kann auch das deutsche Team gewinnen.“ Stefan, der in derselben Runde sitzt, sagt: „Wenn Deutschland verliert, trinken wir einfach nochmal ein Bier. Aber das wäre blöd, weil wir fürs Viertelfinale in Mallorca sind und dort Fußball gucken wollen. Bis dahin muss es Deutschland also auf jeden Fall schaffen.“

15.56 Uhr - Thomas Müller muss auf die Ersatzbank. Biggi, die mit Stefan und Holger an einem Tisch sitzt, erklärt sich das so: „Müller hat schon gelb, den brauchen die fürs Viertelfinale.“

16 Uhr - Anpfiff: Die Tischrunde stößt mit ihrem Bier an.

16.05 Uhr - Eine erste Chance für Deutschland ist zu sehen - hier und da recken sich ein paar Köpfe. Viel passiert bis jetzt aber noch nicht.

16.11 Uhr - Auch der Sitzplatzplatzmangel ist im Lammgarten ein Thema. Bis auf den Fußgängerweg stehen Fans, die das Spiel auf der großen Leinwand sehen wollen. Als sich ein Mann sein Bier holt, setzt sich ein anderer auf seinen Platz.

16.20 Uhr - Erste Prognose eines Zuschauers: „Spätestens in zehn, 15 Minuten steht es 1:0 für Deutschland.“ Biggi, die sich das Spiel entspannt ansieht, sagt über ihren Mann Dennis: „Mein Mann lebt Fußball. Der schaut alle WM-Spiele. Das ist einfach sein Hobby.“

16.32 Uhr - Eine weitere Chance für Jogis Jungs. „Wenn Deutschland zwei Tore schießt, ist es automatisch im Achtelfinale“, stellt Fernseh-Kommentator Bela Rethy fest. Ein Zuschauer im Lammgarten kommentiert: „Aber da sind wir noch weit entfernt davon.“

16.50 Uhr - Halbzeit - Viele Fans glauben weiter daran, dass Deutschland ins Achtelfinale einziehen wird. Hans , der ebenfalls mit seinen Kollegen am Tisch sitzt, sagt: „Es gab bis jetzt wenig Chancen für die Deutschen, ein Tor zu schießen.“ Biggis Mann Dennis klinkt sich ein: „Es fehlt viel Bewegung. Wir brauchen mehr Geschwindigkeit und ein schnelleres Passspiel und dann geht das. Ich gehe davon aus, dass wir noch was ändern. Umso länger das Spiel 0:0 steht, müssen wir auf das andere Spiel schauen. Wenn Schweden dann führt, kommt die Angst.“ Johannes über die deutsche Mannschaft: „Ich glaub schon noch dran, die werden das Ding schon noch machen.“

17:05 Uhr - Fast-Tor von Goretzka: Im Lammgarten wird es laut.

17:09 Uhr - Schweden führt gegen Mexiko. Wenn jetzt nichts passiert ist Deutschland raus. Biggi ärgert sich währenddessen über den gesprächigen Bela Rethy: „Ein Fußballspiel wäre so schön, wenn der sch... Kommentator nicht wäre“

17.36 Uhr - Schweden macht das 3:0 gegen Mexiko. Deutschland muss jetzt nur ein Tor schießen - die Fans geben die Hoffnung noch nicht auf.

17.50 Uhr - Satte sechs Minuten Nachspielzeit: Den Fans im Lammgarten sieht man die Freude darüber an. Viele hoffen immer noch auf einen Sieg.

17.53 Uhr - Südkorea schießt ein Tor - die Fans sind aufgebracht. Ein Zuschauer will es nicht glauben: “Das kann doch einfach nicht sein.“

17.59 Uhr - Das Spiel ist aus und Deutschland verliert mit 0:2. Dennis erklärt: „Bis zum Gegentor habe ich noch an den deutschen Sieg geglaubt. Dann war’s vorbei.“ Er wird trotzdem noch weiter WM-Spiele schauen. Einen Favoriten hat er aber nicht: „Ich bin für den, der am besten spielt.“ Marina erklärt: „Fairerweise muss man sagen, dass der Torwart einfach gut war. Wir werden nach dem Spiel jetzt einfach das schöne Wetter genießen. In zwei Jahren ist ja wieder EM.“ Für die Fans ist es jetzt an der Zeit, ihr Bier zu Ende zu trinken. Der fade Beigeschmack des Spiels ist bis dahin verschwunden.