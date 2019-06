Gynäkologe des Klinik Tettnang ist laut Medizincampus Bodensee ein überregional anerkannter Gynäkologe

Bodenseekreis (sz) - Dr. Christian Fünfgeld (Foto: MCB), Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der MCB-Klinik Tettnang sowie Leiter des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums, gehört erneut zu den „TOP-Medizinern“ auf der Focus-Ärzteliste 2019. Wie der Klinikverbund mitteilt, empfehlen die Redakteure ihren Lesern auf dieser Liste Ärzte und Kliniken, die auf ihrem Spezialgebiet überdurchschnittlich gut sind. Das Siegel „TOP-Mediziner“, das Dr. Fünfgeld nun zum zweiten Mal und in Folge erhält, kennzeichnet laut der Pressemitteilung die in Therapie und Diagnostik führenden Experten. Focus-Gesundheit hat auch operativ tätige Gynäkologen gelistet und ausgezeichnet. Christian Fünfgeld, erhielt als überregional anerkannter Gynäkologe und einziger in der Region Bodensee-Oberschwaben die Auszeichnung. Das von ihm geführte interdisziplinäre Kontinenz- und Beckenbodenzentrum sei eines der größten seiner Art in Deutschland, Patientinnen kommen aus der ganzen Republik und vor allem dann, wenn komplizierte Befunde vorliegen oder Voroperationen nicht zum gewünschten Ergebnis führten, heißt es weiter.

Der Mediziner sei darüber hinaus ein weltweit gefragter Referent, regelmäßig hospitieren Ärzte aus vielen Ländern in der Klinik oder besuchen seine OP-Kurse, um sich weiterzubilden. „Der Medizin Campus Bodensee freut sich, mit Chefarzt Dr. Fünfgeld und gratuliert ihm zu dieser verdienten Würdigung seiner klinischen und wissenschaftlichen Tätigkeit“, so Jochen Wolf, Geschäftsführer der drei MCB-Krankenhäuser in Friedrichshafen, Weingarten und Tettnang.