Gymnasium Wilhelmsdorf veranstaltet Outlet für Partnerschule in Uganda

Am Freitag und Samstag, den 19. und 20. November, wurde im Bürgersaal in Wilhelmsdorf ein Kleider-Outlet im Rahmen der Aktion Hoffnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart veranstaltet, der viele Besucher zum Stöbern nach Wilhelmsdorf lockte. Angeboten wurden neuwertige Kleidungsstücke zum Outlet-Preis, die wegen der coronabedingten Schließungen im Einzelhandel nicht verkauft werden konnten.

Organisiert und durchgeführt wurde der Verkauf von Schüler*innen der SMV des Gymnasiums Wilhelmsdorf, die dabei von Schüler*Innen, Eltern und Lehrern*Innen unterstützt wurden. Vor allem die jüngeren Schüler*Innen waren hochmotiviert und erlebten nach langer Pause ihr erstes SMV-Event. Schülersprecher Felix Gittinger findet die Aktion klasse und ist rundum zufrieden: „Es lief echt besser, als ich erwartet habe“.

Insgesamt konnten Kleider im Wert von etwa 10.000 Euro verkauft werden. Der Gewinn von etwa 6.000 Euro geht zur Hälfte an die Aktion Hoffnung, die damit soziale Projekte wie eine Suppenküche in Georgien unterstützt, und zur anderen Hälfte an die „God‘s Will Nursery and Primary School“ in Hoima in Uganda, die seit 2016 Partnerschule des Gymnasium Wilhelmsdorf ist. „Es wurde schon vor Corona viel bewegt. Wir wollen die Schule auch weiter unterstützen, denn jedes Kind sollte die Chance auf Bildung haben.“, erklärt Laura Abrell, Schülersprecherin am Gymnasium Wilhelmsdorf.

Durch verschiedene Aktionen der SMV in der Vergangenheit konnte bereits der Bau eines neuen Schulgebäudes für einen Teil der 250 Schüler*innen finanziert werden. Aktuell ist die Schule durch Corona schwer getroffen und dringend auf Geld angewiesen.

Mit dem durch das Outlet verdienten Geld möchte die SMV in Uganda nach dem dortigen Herunterfahren des Schulbetriebs wieder Lehrkräfte einstellen, Schulmaterial besorgen und langfristig den Schulbau erweitern. Die ehemalige Schülersprecherin Julia Gaal wird im Dezember nach Uganda reisen und dabei das Geld übergeben. Die Veranstaltung fand unter Einhaltung der 3G-Regeln, mit Kontaktverfolgung und Personenbegrenzung statt, alle Helfer*Innen wurden zusätzlich zur PCR-Schultestung einem Corona-Schnelltest vor Ort unterzogen.

Mehr über die Partnerschule und eine Möglichkeit zur Spende finden Sie hier: www.gymnasium-wilhelmsdorf.de/unsere-schulgemeinschaft/smv/projekte.