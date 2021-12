Gymnasium ehrt Beste im Vorlesewettbewerb

Augen leuchten nicht nur in Romanen, sondern auch dann, wenn die Menschen, die zuvor etwas daraus vorgelesen haben, sich freuen. Sichtlich überrascht nahm denn auch Anna Wöllmann aus der Klasse 6 a die Urkunde entgegen, als sie erfuhr, dass sie die Schulsiegerin im Vorlesewettbewerb 2021 am Carl-Laemmle-Gymnasium ist.

Deutschlehrer bilden Jury

Die Jury bildeten die Deutschlehrerinnen und -lehrer des sechsten Jahrgangs, Birgit Gnoyke, Christiane Pott und Ulf Petersohn sowie die Schulbibliothekarin Carola Cwienszek hatten Anna Wöllmann gerne die höchste Punktzahl zugedacht.

Auch in diesem Jahr war der Vorlesewettbewerb 2021 wieder ein spannendes Rennen, der coronabedingt nur in einem sehr kleinen Rahmen stattfinden konnte. „In diesem Jahr hatten wir gute Talente“, stellte Petersohn fest. Anna Wöllmann hatte als Wahltext den Roman „Anne of Green Gables“ von Lucy Maud Montgomery gewählt. Der zu lesende Fremdtext war in diesem Jahr „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens. Auch die anderen Vorleserinnen und der Vorleser zeigten ihre Begabung: Inken Romer, 6 b, Philipp Häußler, 6 c, Laura von Zezschwitz, 6 d, Ella Kötter, 6 e und Paula Yurtbil, 6 f.

Bundespräsident ist Schirmherr

Der Vorlesewettbewerb gilt als eine der größten schulischen Veranstaltungen unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Veranstalter ist der Börsenverein des deutschen Buchhandels.