GWRS Kißlegg: Markus Schlager folgt auf Alexander Riedesser

Wangen (sz) - Seit 1993 ist Alexander Riedesser an der Kißlegger Grund- und Werkrealschule (GWRS) als Konrektor im Amt gewesen. Nach seinem 40-jährigem Dienstjubiläum in diesem Jahr folgte nun sein Abschied aus der Schule – laut Pressemitteilung still und leise, den Umständen in Zeiten der Corona-Pandemie geschuldet.

Mit Riedessers Pensionierung wechselte nun sein Nachfolger Markus Schlager zum 1. August von der Grund- und Werkrealschule Niederwangen als Lehrer in das neue Amt des Konrektors nach Kißlegg. Unzählige Schüler würden sich sehr gerne an einen Lehrer erinnern, der ihre Anliegen ernst nahm und um ihren Lernerfolg und ihr Wohlergehen bemüht war. Viele Eltern schätzten ihn als einen kompetenten Berater und guten Zuhörer.

Seit 16 Jahren habe Riedesser unter anderem die Erstellung der Stunden- und Vertretungspläne verantwortet, die wichtige Grundlage eines verlässlichen und gut organisierten Schulalltags. 27 Jahre stellvertretender Schulleiter zu sein, habe auch das Mittragen vieler Entscheidungen an der Kißlegger Grund- und Werkrealschule bedeutet, die er durch seine Arbeit mitprägte.