GVFG-Modell ohne Alternative

Der früher Rainauer Bürgermeister Achim Krafft denkt nach seiner Niederlage bei der Bürgermeisterwahl in Langenargen über eine Rückkehr in den Ostalbkreis nach. Um den Chefsessel im Rainauer Rathaus will er sich auf keinen Fall bewerben.

Nur hauchdünn unterlag Krafft (CDU) im zweiten Wahlgang um die Rathausspitze in Langenargen seinem parteilosen Herausforderer Ole Münder, mit 48,85 zu 50,91 Prozent.Vorausgegangen war ein viel beachteter Wahlkampf mit ungewöhnlicher Härte, dessen Ton offenbar häufig die gebotene Sachlichkeit ...