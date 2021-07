Gutverdiener und Reiche

Wir gehen davon aus, dass der verhinderte CDU-Chef Friedrich Merz dereinst im Himmel landen möchte. Mutmaßlich steckt ihm aber dieser Satz aus dem Matthäus-Evangelium in den Knochen: „Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.“

Also hat Friedrich Merz beschlossen, keinesfalls ein Reicher zu sein. Er begnügt sich damit, der „gehobenen Mittelschicht“ anzugehören. Schließlich muss er sich mit zwei Flugzeugen und rund einer Million Euro Jahreseinkommen begnügen. Weil uns Neidgefühle völlig fremd sind, wünschen wir dem Mittelschichtler jetzt schon viel Glück bei der Einlasskontrolle durch Petrus.

Und schon sind wir beim aktuellen SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Der hatte mit Reichtum auch nichts am nicht vorhandenen Hut – zumindest bis Oktober vergangenen Jahres. „Ich verdiene ganz gut, als reich würde ich mich nicht empfinden“, hat er in einem Interview verraten. In der Tat ist er mit rund 200 000 Euro Jahreseinkommen ein relativ armer Schlucker. Jetzt hat Scholz aber ein Problemchen. Falls er Kanzler wird, möchte er nämlich den Reichen im Lande an den Geldbeutel. Er selber werde auch zu den Gerupften zählen, verriet er unlängst. Denn: „Mit meinem Gehalt ist man in Deutschland reich.“ Wir halten fest: Olaf Scholz hat vor neun Monaten noch „ganz gut“ verdient, ohne reich zu sein, inzwischen ist er nach eigener Erkenntnis in die Klasse der Reichen aufgerückt.

Ein uns persönlich bekannter Oberstudienrat a. D. hat dazu angemerkt, ihm sei jedenfalls ein Logenplatz im Himmel sicher. (vp)