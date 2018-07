Guttenberg hält Grundsatzrede

Hamburg (dpa) - Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg will heute über die Zukunft der Bundeswehr reden. In einer Grundsatzrede bei einem Besuch der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg will er die Ziele für die kommenden Jahre formulieren. Im Anschluss wird sich Guttenberg über die Aus- und Fortbildung des Führungsnachwuchses informieren. Parallel dazu wird knapp die Hälfte aller Generale und Admirale der Bundeswehr zu einer zweitägigen Kommandeurstagung der Streitkräftebasis erwartet.