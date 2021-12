Gutscheine für Alleinerziehende zu Weihnachten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Firma Elektro Keßler in Bad Waldsee spendete Anfang Dezember 1.000 Euro an den Kinderschutzbund Bad Waldsee und half somit mit, benachteiligten Familien mit alleinerziehenden Müttern oder Vätern eine Weihnachtsfreude zu bereiten. Mit der Spende von Firma Keßler und anderen ortsansässigen Spendern kaufte der Kinderschutzbund Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50 oder 100 Euro. Der Kinderschutzbund hat sich die Alleinerziehenden in Bad Waldsee ausgesucht, die beim Jobcenter oder beim Jugendamt in Bad Waldsee registriert sind. Die Alleinerziehenden leiden aus der Sicht des Kinderschutzbundes besonders unter der Corona-Krise, da sie häufig ihre Tätigkeit im Niedriglohnsektor verloren haben. Die Summe der Gutscheine richtete sich nach der Kinderzahl der 70 Alleinerziehenden. So können die Mütter oder Väter ihren Kindern gerade zur Weihnachtszeit Wünsche erfüllen, die für sie sonst unerreichbar wären.