Gutmadingen besiegt Königsfeld und klettert auf Platz eins

Dank einer überzeugenden Mannschaftsleistung hat der FC Gutmadingen die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga Badischer Schwarzwald erobert. Der Landesliga-Absteiger gewann das Spitzenspiel gegen den Fünften FC Königsfeld 5:2 (2:1) und profitierte von Spielausfällen der Konkurrenz.

Weil das Spiel von Lokalrivale SV Geisingen ausfiel, zog der FCG daran vorbei. Allerdings hat der SVG bei zwei Punkten Rückstand und drei Spielen in der Hinterhand weiter die bessere Ausgangsposition. Gegen Königsfeld brauchte Gutmadingen neun Minuten, um das Heft in die Hand zu nehmen. Lukas Riedmüller scheiterte nach einer Einzelaktion noch am Königsfelder Torhüter Patrick Rominger. Den Nachschuss jagte aber Mittelfeldspieler Claudius Hirt zum 1:0 in die Maschen. FCG-Spielführer Manuel Huber verpasste mit einem Schuss an den Außenpfosten das 2:0 (15.).

Die Gäste versuchten mit langen Bällen ihr Glück und kamen mit der ersten Chance durch Christian Moosmann zum Ausgleich. Gutmadingen schüttelte sich kurz und bestimmte weiter das Geschehen. Benjamin Huber (23.) stocherte den Ball zum 2:1 über die Torlinie. Mit einiger Härte versuchten die Gäste in der Folge die spielerisch stärker werdenden Gutmadinger zu bremsen. Die Hausherren versäumten es vor 110 Zuschauern schon vor der Pause, die Führung auszubauen.

Nach einer Kombination über Tobias Kienzler und Manuel Huber sorgte der überragende Lukas Riedmüller Mitte des zweiten Durchgangs mit dem 3:1 (68.) Danach spielte der Landesliga-Absteiger die Königsfelder an die Wand. Der eingewechselte Dominik Maus (77.) sowie der laufstarke Benjamin Huber (81.) erzielten die weiteren Treffer zum 5:1. Mit Übersicht leistete der nie zu haltende Riedmüller jeweils die Vorarbeit. Nach einem Foulelfmeter war der zweite Königsfelder Treffer in der Schlussminute nur noch Ergebniskosmetik.

„Wir haben den Kampf angenommen und uns spielerisch gesteigert. Unsere Viererkette stand gut und hat nur wenig zugelassen. Nach vorne haben wir immer Akzente gesetzt und uns den Sieg auch in dieser Höhe verdient. Wir konnten damit den Auftaktsieg in Dauchingen bestätigen“, sagte FCG-Coach Steffen Breinlinger.

Tore: 1:0 Claudius Hirt (9.), 1:1 Christian Moosmann (15.), 2:1 Benjamin Huber (23.), 3:1 Lukas Riedmüller (68.), 4:1 Dominik Maus ( 77.), 5:1 Benjamin Huber (81.), 5:2 Christian Moosmann (90. Foulelfmeter).