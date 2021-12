Guth sorgt für eine Überraschung

Am fünften Hauptfeldtag der 50. deutschen Tennismeisterschaften haben in Biberach die Viertelfinals der Frauen und Männer auf dem Programm gestanden. Bei den Frauen konnte Mara Guth mit ihrem Sieg über die Nummer eins der Setzliste, Nastasja Schunk, für eine Überraschung sorgen.

Mara Guth (TC Bad Vilbel) aus dem Porsche Junior-Team besiegte mit einer starken Leistung die topgesetzte Nastasja Schunk (BASF TC Ludwigshafen). In einem hochklassigen Match machte die 18-Jährige kaum Fehler und kam nach dem verlorenen ersten Satz noch stärker zurück. Mit einer sehr geringen Fehlerquote konnte sie sich nach dem 3:6, 6:3, 6:2 über ihren Halbfinaleinzug freuen. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Match. Nasti hat mir einiges abverlangt, doch ich freue mich sehr, im Halbfinale zu spielen und werde versuchen, an meine Leistung heute anzuknüpfen“, gab sich Guth erleichtert.

Auch Mitfavoritin Eva Lys (Der Club an der Alster) konnte sich in drei Sätzen durchsetzen. Dabei glänzte sie vor allem zu Beginn der Partie. Im ersten Satz dominierte die Hamburgerin das Geschehen und führte nach wenigen Minuten mit 5:0. Danach kam ihre Gegnerin Mina Hodzic (Tennisclub Bredeney) aber immer besser in die Partie. Mit 6:3 ging der erste Satz trotzdem an Lys. Im zweiten Durchgang setzte Hodzic die Favoritin mit ihrem Aufschlag unter Druck und erzwang einen Entscheidungssatz. Dort hatte Lys das Spielgeschehen wieder unter Kontrolle und konnte mit einem frühen Break für die Vorentscheidung sorgen. Mit 6:2 entschied sie den dritten Satz für sich und zog ins Halbfinale ein.

In den beiden weiteren Viertelfinals bei den Frauen setzen sich Sina Herrmann (Heidelberger Tennis-Club 1890) und Anna Gabric (TEC Waldau) durch. Sina Herrmann gewann mit 6:4, 6:3 gegen Lara Schmidt (TC BW Dresden-Blasewitz). Anna Gabric sah beim Stand von 7:5, 5:2 gegen Anja Wildgruber (MTTC Iphitos München) bereits wie die sichere Siegerin aus. Doch Wildgruber kämpfte sich mit fehlerlosem Spiel zurück in die Partie und glich zum zwischenzeitlichen 5:5 aus, ehe Gabric wieder davonzog und 7:5, 7:5 gewann.

Im Viertelfinale der Männer setzte sich Luca Gelhardt (Tennispark Versmold) knapp mit 6:4, 7:5 gegen Stefan Seifert (Oldenburger TeV) durch, der zuvor noch die Nummer drei der Setzliste, Christoph Negritu (TEC Waldau), ausschalten konnte. Vor allem mit seinem Aufschlag kam Gelhardt immer wieder zu leichten Punkten. Der topgesetzte Timo Stodder (LTTC RW Berlin) gewann mit 7:6, 6:4 gegen Jochen Bertsch (TC Iserlohn) sowie Kai Wehnelt (Wiesbadener THC) mit 2:6, 6:1, 7:5 gegen Marko Topo (Iphitos München).

Weiter geht es am Samstag mit dem Halbfinale (Guth gegen Herrmann und Gabric gegen Lys; Stodder gegen Gelhardt und Wehnelt gegen Squire) ab 11 Uhr, die Endspiele sind am Sonntag ab 11 Uhr.