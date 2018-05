Guter Saisonauftakt für MSC Langnau

Bernd Kreuzer vom Motorsportclub Langnau kämpft beim Saisonauftakt zur Klassik Trophy 2018 in der Spitzengruppe und holt sich in der Kategorie SBK 90 die Plätze sieben und elf. Aus Sicht des MSC Langnau ein positiver Auftakt in der Klassik Trophy 2018: Bernd Kreuzer auf seiner Kawasaki ZX 750 RR fuhr beim ersten Rennen zum MAI Pokal Revial in Hockenheim auf Platz sieben.

Im Zeittraining lief es für den Kawasaki-Piloten des MSC Langnau laut Pressemitteilung nicht zufriedenstellend und er musste von Startplatz 22. Bereits beim Start schaffte er es eingangs der Kurve sechs Plätze gutzumachen.

Über die gesamte Renndistanz konnte er sich weiter nach vorne arbeiten und überfuhr schließlich als Siebter die Ziellinie. Auch im zweiten Rennen musste er sich aus der siebten Startreihe (Startplatz 22) nach vorne kämpfen.

Nach einem guten Start, bei dem er wiederum mehrere Konkurrenten überholen konnte, sah der MSC-Pilot als Elfer die Zielflagge. Der Sieg ging an den 18-jährigen Nicolai Kraft (Suzuki) vor Martin Bähr (Suzuki). Insgesamt 46 Fahrer waren am Start. Weiter geht es nun am 25. bis 27. Mai auf dem Schleizer Dreieck.