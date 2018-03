Guter Erlös ermöglicht dem THW Anschaffungen

Der Wechsel ist vollzogen: Nach acht Jahren an der Spitze des THW-Fördervereins traten die bisherigen ersten und zweiten Vorsitzenden, Tobias Fischer und Markus Schormaier, nicht mehr in diesem Amt für die Wahl an. Ihnen folgen nun Christian Pilous und Torsten Baumann. Vor allem finanziell kann der Verein, der den Ortsverein in allen möglichen Belangen unterstützt, durch einen Einsatz bei der Kißlegger Freinacht auf ein sehr gutes Jahr zurückblicken – und mit dem erwirtschafteten Geld die Anschaffung eines neuen, gebrauchten Staplers ermöglichen.

Es waren gute Zahlen, die Schatzmeisterin Petra Dohe bei der Hauptversammlung des THW-Fördervereins am Montag präsentierte. Etwas mehr als 9100 Euro erzielte der 132 Mitglieder starke Verein 2017 an Erlös. Geld, das zunächst das Vereinsvermögen auf rund 25 600 Euro anwachsen lässt, aber schon in Bälde gut gebraucht werden kann. Mit 10 000 bis 15 000 Euro kalkuliert Christian Pilous, neuer Vorsitzender des THW-Fördervereins, für den schon länger anvisierten, neuen, gebrauchten Stapler. „Rund 4000 werden noch für andere Dinge weggehen.“

Schon im vergangenen Jahr hat der Förderverein in eine Schlauchbox, eine Handkehrmaschine für die Hofreinigung oder in Saug- und Druckschläuche, in die Helferausrüstung, aber auch in gesellige Anlässe oder in die Kameradschaftspflege investiert. Insgesamt wurden 15 452 Euro ausgegeben. Hilfreich auf der Einnahmenseite war beispielsweise auch die Spende des Lions-Clubs Wangen-Isny, der trotz Ausfalls des D‘ Arge nab-Spektakels, das THW mit 500 Euro unterstützte.

Ebenso wie die Wahlen ging auch die Satzungsänderung einstimmig über die Bühne. In der Satzung mussten Formulierungen angepasst werden und gesetzliche Vorgaben einfließen. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass die Beteiligung an Abstimmungen erst mit Beginn der Volljährigkeit möglich ist. Petra Dohe gab bekannt, dass die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung über einen Datenschutzleitfaden umgesetzt werden soll. „In der Kürze der Zeit war es nicht zu schaffen, dies in der Satzung noch mit aufzunehmen.“

Crowdfunding für die Grillhütte

Die Finanzierung der geplanten Renovierung der Grillhütte wird der Verein laut Pilous über ein Crowdfunding-Projekt versuchen zu stemmen. Pilous war es auch, der dem „alten Gremium“ für ihre Arbeit dankte. „Ich weiß es in guten Händen und wünsche euch ein gutes Gelingen“, sagte Tobias Fischer.