Gute Stimmung herrscht am Vatertag in Heudorf

Auch in diesem Jahr herrschten gute Stimmung und großer Andrang beim traditionellen Vatertagstreffen in Heudorf, das der Musikverein veranstaltete. Viele Besucher machten den ganzen Tag über regen Gebrauch vom reichhaltigen Angebot.

Der Musikverein Heudorf hatte sich viel Mühe gegeben, die Besucher mit Essen und Getränken zu versorgen. Viele Gruppen ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad und Vereine suchten den Festplatz bei der Turnhalle auf. Die Mitglieder des Musikvereins hatten den ganzen Tag über alle Hände voll zu tun. Das Wetter machte mit und so konnte das Fest komplett im Freien stattfinden. Für die musikalische Unterhaltung sorgten der Musikverein Sigmaringendorf zum Frühschoppen und die Stadtkapellen aus Veringenstadt und Scheer am Nachmittag. Sogar Gäste aus der Oberlausitz waren anwesend, die einen Besuch bei Verwandten in der Nähe nutzten, um einen Abstecher nach Heudorf zu machen.