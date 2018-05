Gute Stimmung beim Fronreuter Frühlingsfest

Bereits zum 38. Mal veranstaltete der Sportverein Fronhofen über das Pfingstwochenende sein Frühlingsfest mit vielen sportlichen und musikalischen Events, unter anderem das erste „Human Table Soccer“, einem menschlichen XXL-Tischkicker, bei dem fünf Feldspieler je Mannschaft an einer Stange befestigt wurden und sich wie bei einem Tischfußball bewegten. Insgesamt meldeten sich 17 Teams aus unterschiedlichen Vereinen, Firmen oder sonstigen Gruppierungen, die in einer Spielzeit von fünf Minuten gegeneinander Fußball spielten und viel Spaß dabei hatten. Am Ende gewann der FK Trompone (ehemalige A-Jugend SV Fronhofen) vor dem Team Rocha (Vorstandschaft SV Fronhofen). Den dritten Platz belegte „Hinter Schloss und Riegel“ (Bedienstete der JVA Hinzistobel) gefolgt vom vierten Platz, den die Gemeinde mit Gemeinderat, Bürgermeister und Ortsbaumeister von Fronreute bildeten. Musikalisches Highlight war die Coverband „Cash“ am Pfingstsonntag, die im Partyzelt bis in die Nacht einheizte. Trotz Starkregen und Gewitter zwischendrin war es ein gelungenes Fest, das am Pfingstmontag von Sonnenschein belohnt wurde.