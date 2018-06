Gut in Form bleiben für die anschließenden Abstiegsspiel

Zwei Teams, von denen man eigentlich ein bisschen mehr erwartet hätte, treffen am Sonntag im Lindauer Eisstadion aufeinander. Die Islanders haben es mit dem punktgleichen Tabellennachbarn aus Pfaffenhofen zu tun. Die IceHogs befinden sich jedoch deutlich im Aufwung, schlugen zuletzt Dorfen mit 5:0 und das Spitzenteam aus Schweinfurt gar mit 6:0. Geht da nach dem so schwachen Saisonstart vielleicht doch noch was in Sachen Platz acht bei den Eis-Schweinen? Und warum läuft´s anscheinend auf einmal so optimal? Zwei Fragen für Coach Rod Poindexter.

„Schwer zu sagen“, meint der in erster Linie zum Thema Aufschwung und erklärt dann eher die Gründe, warum das Team einfach nicht in die Saison kommen wollte. „Wir hatten viele Verletzte und Kranke. Eigentlich sind immer drei bis fünf Stammspieler ausgefallen. Wir haben da regelrecht rotiert“, so Poindexter. Die Leistung auf dem Eis passte dadurch einfach nicht. „Teilweise sind wir auswärts mit zehn Mann angereist und lagen nach dem ersten Drittel schon 0:3 oder 0:4 zurück“, betont er. Nun scheint es zu laufen, wobei Poindexter relativiert: „Schweinfurt war bei unserem Sieg nicht so gut drauf." Und was ist mit Rang acht bei zwölf Punkten Rückstand auf Germering und noch einer auszutragenden Partie mehr? „Rechnerisch mag es noch drin sein“, glaubt Poindexter, „aber damit das klappt, müssten schon viele Dinge passieren. Unser Ziel heißt eigentlich eher, die letzten neun Partien gut in Form zu bleiben für die anschließenden Playdowns.“

2008 stand das Pfaffenhofener Team gar im Finale gegen Waldkraiburg, 2010 und 2011 zog Pfaffenhofen jeweils in die Zwischenrunde ein, kam vorletzte Saison wieder ins Halbfinale. Diesen Sommer aber musste der Verein den Weggang von drei Leistungsträgern verkraften, die einfach nicht zu ersetzen waren. Terry Campbell beendete seine Kariere und heuerte in Ingolstadt als Nachwuchstrainer an. Elvis Beslagic wechselte als spielender Coach zum ambitionierten EV Moosburg in die Landesliga, dürfte nächste Saison als Bayernligist zurückkehren. Und Torwart Florian Lachauer schloss sich dem Ligarivalen aus Miesbach an. Bei David Vokaty und Eric Dylla läuft es heuer nicht so rund wie in den Jahren zuvor.

Gerade im Tor klappte es mit Nachfolger Bastian Niedermeier nicht wie erhofft. Der Neuzugang von Oberligist Regensburg wanderte schon wieder weiter nach Weiden. Andreas Banzer aber schlug als sein Nachfolger ein. Der Ingolstädter spielte zuvor bei den Königsborner Bulldogs in der Oberliga West. Zwei Shut-Outs gelangen ihm zuletzt. „Bastian war auch ein guter Torwart“, rätselt Rod Poindexter, warum das mit ihm nicht hinhaute, „aber anscheinend sorgt Andreas nun wirklich für mehr Sicherheit.“ Gegen Schweinfurt schoss mit Tobias Feilmeier ein weiterer Blitztransfer das 1:0. Der Stürmer stand vergangene Saison im Kader von Meister Sonthofen, wechselte dann mit seinem Vater Heinz nach Schongau. Doch als das Schlusslicht sich vom Coach trennte, gab es auch für den Sohn kein Halten mehr. Beim Kantersieg über Schweinfurt am Tag vor Silvester verkraftete Pfaffenhofen sogar das Fehlen des Kontingentspielers Dennis Martindale, der sich gegen Dorfen einen Pferdekuss zuzog. 34 Scorerpunkte sammelte der Kanadier in 19 Partien, obwohl er schon die ganze Saison Probleme mit seiner Leiste hat. „Er muss nun richtig fit werden für die Play downs“, sagt sein Trainer.

Auswärts präsentierte sich Pfaffenhofen bislang grausam schwach: Gerade mal drei Punkte holten die Oberbayern beim 9:6 in Nürnberg, als sie aber auch erst im letzten Drittel (4:0) das Blatt wendeten. Gute Aussichten also für Lindau am Sonntag, wobei die IceHogs, die in den letzten drei Vergleichen die Oberhand behielten, am Freitag schon Memmingen erwarten und den Lauf der Indians stoppen wollen. Wenn das gelingt, dann darf der ECP vielleicht doch noch mal nach vorne blicken. „Wir schauen von Spiel zu Spiel“, sagt Rod Poindexter, „wichtig aber ist, dass wir nicht vor den Abstiegsspielen unseren Tiefpunkt haben.“ So wie letzte Saison Höchstadt. Die Alligators schauten lange auf Rang acht, verloren dann immer öfter und stiegen am Ende überraschend ab.