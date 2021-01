Gut geimpft, schlecht geimpft

Für die einen geht es schnell genug, für die anderen sind die Fortschritte bei den Impfungen in Senioren- und Pflegeheimen nicht ausreichend. So fordert der Hauptgeschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung (EHS, Betreiber des Karl-Christian-Planck Pflegeheims in Blaubeuren), Bernhard Schneider, dass Impfungen in Pflegeheimen besser organisiert werden müssen. Marcel Faißt, Geschäftsführer der AWO Württemberg, die erst kürzlich ein Pflegeheim in Nellingen eröffnet hat, zeigt sich mit den Fortschritten der Impfteams weitestgehend zufrieden.

Marcel Faißt, der ein wenig bangen musste, ob seine neue Einrichtung nach einer leichten Verzögerung der Bauzeit in Nellingen trotz Pandemie eröffnet werden konnte, zeigt sich versöhnlich. Die AWO verfolgt eine sukzessive Impfstrategie für den Einzug der Bewohner, welcher kommende Woche starten wird. Man sei in einem guten Austausch mit den Impfteams des Alb-Donau-Kreises. Nachdem die Bewohner eingezogen sind, mache man diesen das Impfangebot, danach werde das Team, so wie es zum momentanen Zeitraum geplant sei, in Abständen von rund vier Wochen wieder ins Haus kommen, um neu hinzugekommene Bewohner zu impfen. Allerdings sei der Impffortschritt sehr abhängig vom Landkreis. Einerseits gebe es Regionen, in denen das Impfen sehr gut vorankomme, in anderen aber auch nicht. Das Hauptproblem sei, dass die Teams häufig zu wenig Impfdosen dabei hätten, was diese allerdings wohl nicht beeinflussen könnten. Es seien schlichtweg zu wenig Impfdosen vorhanden. Die Teams selbst seien hoch professionell, mit zwei Ärzten, Sanitätern und administrativen Kräften für die Dokumentation.

Bessere Organisation nötig

Dass Impfungen in Pflegeheimen besser organisiert werden müssen, dafür plädiert Bernhard Schneider, denn auch in seinen Häusern hapere es bei der Verteilung des Impfstoffs oder in den Vorbereitung noch gewaltig. Er nimmt dabei vor allem die Landesregierung in die Pflicht. „In manchen Landkreisen gibt es für die Pflegeheime noch gar keine Termine, andere werden abgesagt, andere werden auf den Februar vertröstet, weil Impfstoff fehlt. Tagespflegeeinrichtungen sind im Moment noch ganz außen vor. Manche Impfärzte verweigern Heimbewohnern und Mitarbeitenden, die schon an Corona erkrankt waren, die Impfung, obwohl das RKI auch für diese Personen die Notwendigkeit einer Impfung betont. In einigen Einrichtungen wurden Bewohner geimpft, Mitarbeitende aber an die Impfzentren verwiesen, weil Impfstoff fehlt“, so Schneider. Das alles müsse besser werden. Das Land brauche ein zentrales Impfmanagement mit einheitlichen Regelungen für Impfungen und Tests.

Impfbereitschaft steigt stetig

„In unseren Häusern, in denen die Impfteams schon waren, liegt die Impfquote bei den Bewohnern bei 80 bis 90 und bei den Mitarbeitern bei rund 60 Prozent. Ich hoffe, dass wir nach und nach zu einer Immunität in den Einrichtungen kommen“, sagt Marcel Faißt. Grundsätzlich stehe es Bewohnern wie Mitarbeitern frei, sich impfen zu lassen oder nicht. Es gebe bei der AWO schon einige Mitarbeiter, die abwarten würden. „Unser Interesse ist es natürlich, dass die Impfungen gut angenommen werden, ohne Impffolgen, aber auch, dass sich alle Mitarbeiter impfen lassen“, so Faißt weiter. Dass möglichst viele Menschen möglichst schnell die Coronaschutzimpfung bekommen sollen, ist auch bei der EHS das Ziel. Deshalb wirbt die Gesellschaft bei ihren eigenen 9300 Mitarbeitenden dafür, sich impfen zu lassen. „Einen Impfzwang wird es bei uns aber nicht geben“, sagt Schneider, „wir setzen auf Aufklärung und Information und wir vertrauen darauf, dass sich jeder seiner Verantwortung bewusst ist“. Die Strategie scheine aufzugehen, denn die Impfbereitschaft nehme konsequent zu, so Schneider. Zudem ist auch eine Arbeitsgruppe der Landesregierung eingerichtet, die über eine mögliche Impfpflicht für Beschäftigte im Pflegebereich berät, aber ein Ergebnis lässt noch auf sich warten.

In 41 Pflegeheimen der Evangelischen Heimstiftung waren die Mobilen Impfteams bereits vor Ort, in neun sogar für die zweite Impfung. Das sei eine gute Nachricht, so Bernhard Schneider, doch nicht überall laufe die Praxis so reibungslos. Viel Bürokratie und unklare Vorgaben würden für Schwierigkeiten bei der Organisation und für Ärger bei Bewohnern und Mitarbeiter sorgen. Eine hundertprozentige Sicherheit gebe es in der Corona-Pandemie nicht. Das wisse man auch bei der EHS. „Aber, wenn wir nicht alle Risiken zu 100 Prozent ausschließen können, so können wir doch zu 100 Prozent versuchen, diese Risiken zu minimieren“, sagt Schneider.

Konsequent Regeln umsetzen

Konsequentes Schützen, Testen und Impfen in Pflegeheimen müsse fortgesetzt werden, da sind sich beide Geschäftsführer einig. Die Erweiterung der AHA-L-Regeln (Abstandsregel, Händehygiene, Lüftungsregel) um die Aufstufung von Alltags- auf FFP2-Masken für alle, die sich in Pflegeheimen aufhalten, begrüßen beide Betreibergesellschaften ebenfalls. Im nächsten Schritt müsse noch der Einsatz von Schnelltests konsequenter vorangetrieben werden, um Infektionen frühstmöglich zu erkennen und darauf reagieren zu können. In der EHS wurden seit November Teststationen aufgebaut und zusätzliches Personal für die Testteams eingestellt, so dass inzwischen alle, die ein Pflegeheim der EHS betreten wollen, vorher getestet werden können. „Es sind zwar nur 0,1 Prozent der Tests, die bei Besuchern und Mitarbeitern positiv ausfallen“, sagt Schneider, „aber jede einzelne Person hätte ein schlimmes Infektionsgeschehen auslösen können“. Deshalb sei es für ihn völlig unverständlich, dass die Testpflicht für Pflegeheime so zögerlich umgesetzt werde.