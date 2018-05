Gut besuchter Pfingstgottesdienst am Bucher Stausee

Open-Air-Gottesdienste liegen im Trend. Einen Beleg dafür lieferte der Pfingstgottesdienst der evangelischen Kirchengemeinden der Region Nord (Abtsgmünd, Adelmannsfelden, Ellwangen, Fachsenfeld, Wasseralfingen und Wört) am Montag am Bucher Stausee. Weit über Hundert Besucher aus allen angeschlossen Gemeinden kamen. Dazu gesellten sich außerdem zahlreiche kurzentschlossene Gäste. Viele Radler und Spaziergänger machten spontan Halt, um bei wunderbarsten Frühlingswetter das Pfingstfest in Gemeinschaft zu feiern. Zelebriert wurde der Gottesdienst im Grünen von Pfarrer Martin Gerlach und Pfarrerin Mirjam Schuster, die in ihrer Predigt die Botschaft des US-amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King „I have a dream“ in den Mittelpunkt stellte. In diesem Zuge forderte Schuster die Anwesenden auf, ihre Träume auf ausgeteilten Zetteln und abzugeben. Die Menschen in der Open-Air-Kirche ließen sich nicht zweimal bitten und machten fleißig mit. Die Zettel wurden zum Abschluss des Gottesdienstes verlesen. Wovon die Meisten träumen: einer friedlichen und gerechten Welt, in der jeder Mensch nach seiner Fasson glücklich werden kann. Foto: Rimkus