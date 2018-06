Gustl Mollath mit Verfassungsbeschwerde erfolgreich

Karlsruhe (dpa) - Erfolg für Gustl Mollath in Karlsruhe: Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts saß er in den vergangenen zwei Jahren verfassungswidrig in der Psychiatrie. Das Gericht gab einer Beschwerde des 56-Jährigen statt. Karlsruhe wirft den bayerischen Richtern vor, ihre Entscheidungen nicht gut genug begründet zu haben, sondern sich mit allgemeinen Wendungen begnügt zu haben. Mollath war 2006 in die Psychiatrie eingewiesen worden, weil er seine Frau misshandelt und Autoreifen zerstochen haben soll.