Guano Apes rocken Altheimer Open Air

Unter dem Motto „Don’t drink and drive” steht der große Campingplatz in der Nähe des Festivalgeländes. Tickets sind für zehn Euro erhältlich, unter www.altheimer-open-air.de.

Kombitickets gibt es bislang schon für 29 Euro im Online-Shop unter www.altheimer-open-air.de. Nun können auch Hardtickets an den regionalen Vorverkaufsstellen bei der Kreissparkasse Altheim und Riedlingen und im Theatercafè in Sigmaringen gekauft werden.

Nach einer langen coronabedingten Pause veranstaltet die KljB Altheim am 29. und 30. Juli wieder ein zweitägiges Festival für Jung und Alt. Das diesjährige Line-Up ist komplett, und somit hat auch der regionale Vorverkauf begonnen. Zwölf Acts werden auf der Bühne erwartet.

Der Festivalfreitag hat seinen Höhepunkt mit dem Schlagerrapper „Tream”. Der 23-jährige Schwarndorfer erobert mit seinen Hits wie „Lebenslang” die deutschen Charts. Auch Künstler wie HBZ remixen inzwischen seine Musik. Altheim wird einer seiner wenigen Auftritte in diesem Jahr sein. Am Freitag, 29. Juli, sind auch mit dabei: der regionale DJ Beats, der Stuttgarter Fuse, und die Besucher dürfen sich auf eine Aftershowparty mit DJ M’Delight von Donau3FM freuen.

Das wird laut

Am Samstag werden berühmte Live-Acts die Bühne stürmen – mit dabei ist als Headliner Guano Apes. Eins steht schon jetzt fest: Das wird laut. Die Guano Apes haben die deutsche Musiklandschaft ab Ende der 1990er-Jahre mit ihrem markanten Crossover-Rock geprägt wie kaum eine andere Band. Inzwischen hat die vierköpfige Band um Frontfrau Sandra Nasic über vier Millionen weltweit verkaufte Tonträger, drei Echos, einen MTV Europe Music Award und unzählige Edelmetall-Auszeichnungen auf dem Konto.

Gute-Laune-Musik mit den Orsons

Außerdem mit dabei der Gangster-Rap in nett, das sind die Orsons. Die vier Jungs aus dem Schwabenland verbreiten durchgehend gute Laune. Auch in ihrer Musik („Kiiiiischde“) spielen die Vier mit ihrer schwäbischen Herkunft. Immer wieder hört man im Radio den Satz „Jetzt bring mal wieder Schwung in die Kiste” – dann laufen die Orsons. Mit ihrem Song „Schwung Kiste” waren sie mehrere Monate in den deutschen Charts. Und wenn es dann zu heiß in der Kiiiischde wurde dann kommt ihr zweiter Bestseller „Ventilator” zum Zug.

Frösche weinen nie

Die Schröders werden im Juli 2022 auf dem Altheim Open Air ihr erstes Konzert in Süddeutschland seit über zehn Jahren spielen. Die Freude ist grenzenlos. Ihre Hits wie „Lass uns schmutzig Liebe machen“, „Frösche weinen nie“ oder „Frau Schmidt“ kennen auch noch die älteren Besucher des Altheimer Open-Airs.

Unter anderem mit dabei Smile and Burn, The Esprits, Fugger und die regionale Live-Band aus Biberach Cédric L’amour. Der Aftershow DJ T-Rex rundet den Samstagabend ab.