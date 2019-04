Der Titel ist Programm: ,.Gsonga, gschwätzt und guat gessa“ heißt die Veranstaltung, zu der der Männergesangverein Steinhausen-Muttensweiler am 11. Mai um 19 Uhr in die Turnhalle nach Muttensweiler einlädt. Die Gäste erwartet ein schwäbisches Drei-Gänge-Menü, das von den Sängern serviert wird. Zuständig für die Organisation des kulinarischen Teils ist Helmut Welte, der stellvertretende Vorsitzende. Mindestens genauso wichtig wie das Essen ist bei diesem Schwäbischen Abend die Musik. Die Lieder ausgesucht und zum Teil auch arrangiert hat Dekanatskirchenmusikdirektor Matthias Wolf. „Wir haben beim Proben schnell gemerkt: Schwäbisch im Alltag zu reden und es zu singen, sind zwei ganz unterschiedliche Dinge“, sagt er. Bei den Proben sei der ein oder andere Sänger doch über manches schwäbische Wort gestolpert. Dennoch: Der Spaß gehe bei den Proben nie verloren. Und das, vermutet Schneiderhan, sei auch das Geheimnis, warum ihr Chor im Gegensatz zu anderen Männerchören derzeit so viel Zulauf habe.