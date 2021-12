GS St. Konrad: Adventspost für das Pflegeheim St. Barbara

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Unterrichtseinheit „Miteinander verbunden“ sorgten insgesamt 26 Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a vom Bildungszentrum St. Konrad für eine weihnachtliche Vorfreude im Pflegeheim St. Barbara in Baienfurt. Die Kinder schrieben fleißig Briefe und malten tolle, weihnachtliche Mandalas und Sterne für die Bewohner in der Einrichtung in Baienfurt. Dabei stellten die kleinen Briefeschreiber an die Bewohner des Hauses viele, interessante Fragen rund um das Thema „Advent und Weihnachten“.

Die Kinder wünschten den Seniorinnen und Senioren vor allem eine besinnliche, glückliche Adventszeit in der aktuellen, schwierigen Coronazeit. Sie sind sehr gespannt, ob ihre Briefe beantwortet werden.

Für die Kinder war es gleichzeitig eine tolle Übung für die nächste Klassenarbeit im Fach Deutsch. Und nebenbei haben die Kinder für eine vorweihnachtliche Überraschung im Pflegeheim St. Barbara gesorgt.

Gutes tun und gleichzeitig etwas für die Schule lernen kann manchmal also so einfach sein ...!