Grup Huub aus Kirchheim unter Teck

Grup Huub – das sind Georg Götzelmann (25) an der Posaune, Robert Gölz (25) an der Gitarre, Linus Baum (26) am Bass, Paul Baum (25) an der Trompete und Aaron Götzelmann (23) am Schlagzeug. Die Band aus Kirchheim unter Teck spielt seit 2015 einen Mix aus Ska, Polka und Rock. Vorher hatte sie sich als Punkband versucht – doch mit Trompete kamen ihre Songs, wie sie sagen, am besten an.

Nachdem Grup Huub schon beim Chiemsee Summer spielten, würden sie sich mit einem Auftritt beim Southside einen weiteren großen Wunsch erfüllen. Zu ihren Vorbildern zählen die Beatles und LaBrassBanda.