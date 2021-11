Grundschule Pommertsweiler: digitaler Turbo gezündet

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Pommertsweiler dürfen sich über zwei neue Touchscreen-Tafeln freuen. Dank der intensiven Beratung und Förderung der Porsche Consulting in Höhe von 15 000 Euro konnten die großen Geräte für die Grundschule angeschafft werden.

Die Grundschule Pommertsweiler ist eine von fünfzehn Schulen, die diese bemerkenswerte Förderung erhalten haben. Sie unterstützen nun die Lehrerinnen im Unterricht der Familienklasse, bei der die Klassen eins bis vier teilweise gemeinsam unterrichtet werden.

Durch die neue, zusätzliche digitale Ausstattung könne der Unterricht nun differenzierter und individueller für die Kinder aufbereitet und durchgeführt werden. Damit können die Kinder noch besser auf die weiterführenden Schulen vorbereitet werden und lernen auch den aktiven Umgang mit den neuen Medien.

Die anwesenden Vertreter der Gemeinde und des Vereins „Wir in Pommertsweiler“ waren sich einig, dass die neuen Tafeln sehr wertvoll für die Bildung der Schüler sind, auch im Hinblick für das spätere Leben. Damit die Tafeln auch sinnvoll genutzt werden können, hat die Gemeinde Abtsgmünd in der letzten Zeit rund 17 000 Euro in die technische Ausstattung der Grundschule investiert. So wurde ein WLAN-Netzwerk eingerichtet, PCs und Tablets für die Klassenzimmer und neue Drucker beschafft.

Ein großer Dank gilt der Lehrerin Christiane Kühn, die sich in Eigeninitiative für die Förderung intensiv eingesetzt hat, dem Verein „Wir in Pommertsweiler“ für die Stellung des Förderantrages und der Unterstützung der Schule sowie der Porsche Consulting GmbH für den finanziellen Zuschuss und den Beistand bei der Umsetzung des Projektes, so Bürgermeister Armin Kiemel.