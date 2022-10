Grundschule Hochdorf freut sich über neue Erstklässler

Hochdorf (sz) - Wie an vielen Schulen, wurden am Freitag, 16. September, in Hochdorf die neuen Erstklässler eingeschult. Die Einschulungsfeier fand in der Aula statt, wo die Familien der ABC-Schützen, die Lehrkräfte und alle Schulkinder der Klassen zwei, drei und vier dem Einzug der zwölf Mädchen und 15 Jungen einen würdigen Rahmen verliehen, teilte die Schule mit.

Stolz präsentierten die Kinder beim Einmarsch mit ihrer Klassenlehrerin Frau Uttenweiler ihre bunten Schultüten.

Pfarrer Jürgen Sauter gestaltete mit Hilfe der Flöten AG unter Leitung von Birgit Höbel einen Gottesdienst. Er hatte sogar sein Schäfchen mitgebracht, das ähnlich aufgeregt war wie die Kinder. Die neuen Erstklässler durften zur Segnung vorkommen und erhielten einen kleinen Schutzengel.

Rektor Franz Zeh begrüßte die Kinder und deren Familien an der Rosenbach-Grundschule und freute sich mit seinem Kollegium und den Kindern der anderen Klassen, dass nun endlich alle Klassenzimmer voll sind und das Schuljahr richtig beginnen kann.

Den „Einsern“ stellte der Rektor zur Motivation in Aussicht, dass sie ihren Wunschzettel für das Christkind in diesem Jahr bereits selbst schreiben können und den Eltern wünschte er die nötige Gelassenheit, damit sich die Kinder in der Schule gut entwickeln können.

Eingerahmt wurde die Begrüßung durch zwei Lieder des Schulchors unter Leitung von Thomas Herrmann. Im Anschluss präsentierten die Kinder der Klasse Zwei ihr Theaterstück „Der allerschönste Tag“. Auf sehr unterhaltsame Weise erfuhren die Zuschauer, was für Felix am Tag seiner Einschulung so alles schiefgelaufen ist, und warum es doch noch ein toller Tag wurde.

Nach dem obligatorischen Einschulungsfoto durften die Kinder dann im Klassenzimmer zunächst ihr Vesper einnehmen, um danach gut gestärkt die erste Unterrichtsstunde zu erleben.

Die Eltern konnten sich währenddessen in der Mensa austauschen oder letzte Fragen zum Betreuungsangebot klären. Dabei wurden sie von der Klasse Vier mit Kaffee und Gebäck bewirtet. Um 11.20 Uhr war der erste Schultag dann zu Ende und die Kinder gingen glücklich, aber geschafft mit ihren Eltern und der ersten Hausaufgabe in der Schultasche nach Hause.