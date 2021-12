Grundschule Feldhausen ist nun Kulturschule

Die Grundschule Feldhausen ist kürzlich als Kulturschule ausgezeichnet worden. Die Schule hatte sich zuvor für das Programm „Kulturschule Baden-Württemberg“ beworben.

Das Programm „Kulturschule Baden-Württemberg“ hat das Ziel, die kulturelle Bildung an Schulen im regulären Unterrichtsangebot zu stärken. Die Grundschule Feldhausen hat nach ihrer Auszeichnung Fördergelder in Höhe von 1000 Euro erhalten. Dieses wurde in eine Aufführung des Figurentheaters Martinshof investiert.

Und so kam am Nikolaustag als Geschenk für die Schülerinnen und Schüler das Figurentheater in die Turnhalle nach Feldhausen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler spielten für die Kinder die Weihnachtsgeschichte mit bekannten Weihnachtsliedern und liebevoll gestalteten Figuren und Requisiten.

Der Inhalt des Theaterstücks richtete sich dabei nach den Evangelien: Es war einmal ein Kind, das war kein gewöhnliches Kind, das war der Sohn Gottes. Es lag in einer Krippe und war doch ein König. Viele Leute kamen, um das Kind zu sehen, auch Hirten mit ihren Schafen und sogar Könige – mit denen hatte man gar nicht gerechnet.

Es war eine sehr gelungene Aufführung des Figurentheaters, denn die Kinder waren sehr fasziniert, folgten der Aufführung gespannt und waren von der Geschichte ergriffen.