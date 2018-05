Grundschule Bingen eröffnet neue Lesewelt

Die Grundschule Bingen hat die Eröffnung ihrer neuen Lesewelt am Donnerstag zum Anlass genommen, ein kleines Schulfest auf die Beine zu stellen. Bevor die neue pädagogische Bücherei am Abend offiziell eingeweiht wurde, schlenderten Eltern und Schüler über den Flohmarkt oder bestaunten die Projekttag-Ergebnisse im ersten Stock.

„Dieser Raum muss jetzt mit Leben gefüllt werden“, sagte Bürgermeister Jochen Fetzer bei der Einweihung der neuen Lesewelt. Dort verbringt jeder Grundschüler künftig eine Stunde pro Woche, als fester Bestandteil des Deutschunterrichts. Die Bücher der Lesewelt sind in vier Lesestufen unterteilt. „Wir haben die Bücher bewusst nicht nach Klassenstufen sortiert, weil die Kinder, besonders im Lesen, enorme Leistungsunterschiede vorweisen. Bei uns soll jeder Schüler so gefördert werden, wie es für ihn passt“, sagte Schulleiter Frank Sauer. Dazu gehört auch, dass neben jedem Buch eine von den Lehrern erarbeitete Mappe liegt. Darin befinden sich Arbeitsaufträge, Bastelanleitungen und weiterführende Aufgaben - angepasst an die Lesekompetenz der Kinder.

Im selben Raum wie die neue Lesewelt befindet sich die öffentliche Bücherei. Auch dort können die Schüler - zu den Öffnungszeiten freitags von 15.30 bis 17.30 Uhr - Bücher ausleihen. So fügen sich Lesewelt und Bücherei in das Gesamtkonzept der Schule, die sich die Leseförderung auf die Fahne geschrieben hat.

Schon vor der offiziellen Einweihung der Lesewelt war auf dem Schulcampus einiges los. Im ersten Stock der Schule sind die Resultate der Projekttage ausgestellt. Vom Kerzenziehen über das Papierschöpfen und die Seifenherstellung haben sich die Schüler dort kreativ und handwerklich ausgelebt. Beim „Flohmarkt von Kindern für Kinder“ boten viele Schüler Spielsachen und Bücher zum Verkauf an. Und das Geschäft lief gut.

„Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel verkauft“, sagt Christine Diener, deren Sohn Samuel die dritte Klasse besucht und beim Flohmarkt vor allem alte Kassetten, Bücher und Spiele verkaufte. Am beliebtesten seien die Bücher, aber er hätte sogar schon ein Fahrrad verkauft, erzählte Diener. „Schade nur, dass der Flohmarkt wegen des unbeständigen Wetters nicht draußen stattfinden konnte.“