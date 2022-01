Grundschüler der GMS Schreienesch finden ihren Superhelden

Was ist meine Superkraft? Wie sieht mein persönlicher Superheld aus, und was ist seine Geschichte? Mit diesen Fragen beschäftigten sich die 21 Kinder der 3a der GMS Schreienesch, unter Anleitung der Theaterpädagogin Miryam-Makeba Armbruster. Die freiberufliche Schauspielerin und Theatertherapeutin aus Kressbronn leitet die Kinder im mehrtägigen Projekt an, ihre eigenen Stärken und die der Mitschüler zu benennen und zu fokussieren.

Besonders gefiel es den Kindern, die erarbeitete Heldengeschichte von Mitschülern nachstellen zu lassen. „Selbst Regisseur zu sein, seine eigene Geschichte zu steuern, das ist ein tolles Gefühl!“, ist Tim Maier überzeugt. Die Schülerinnen und Schüler sammelten Erfahrung, wie man in fremde Rollen schlüpft, sich einfühlt und diese auch wieder ablegen kann. „Schauspielerin zu sein ist schon cool, vor allem dann, wenn einem die Rolle gefällt“, berichtet Sophia Hankamer von ihrer Bühnenerfahrung. Armbruster bietet solche Projekte zur Stärkung der eigenen Ressourcen nun vermehrt an Schulen an. „Dabei ist es für mich immer wieder toll zu sehen, wie kreativ die Kinder sein können, wenn man ihnen Raum gibt.“

Dass es vor allem nach den Schulschließungen und den sich ergebenden Belastungen der letzten zwei Jahren besonders wichtig ist, die Kinder zu stärken, davon ist Klassenlehrerin Lilly-Olivia Scholl überzeugt: „Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Sparkasse Bodensee und der Freundeskreis GMS Schreienesch dieses Projekt möglich gemacht haben. Wir arbeiten hart daran, die Kinder mit Persönlichkeits- und Sozialtrainings zu unterstützen, damit sie psychisch gesund durch diese anstrengende Zeit kommen.“