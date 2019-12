Grundschüler machen sich auf zum Stall von Bethlehem

Die Adventsfeier der Grundschule Reichenbach in der St.-Nikolaus-Kirche hat auch dieses Jahr unter der Leitung von Sandra Kunkel für eine besinnliche vorweihnachtliche Stimmung gesorgt. Nach wochenlangen Vorbereitungen und Proben präsentierten die Klassen 1 bis 4 ein abwechslungsreiches Programm. Angestimmt von der Orgel wurde mit dem Lied „Wir sagen euch an, den lieben Advent“ die Feier eingeleitet. Die Klassen 1 und 2 führten einen „Eistanz“ aus dem berühmten Film „Die Eiskönigin“ auf. Die Klassen 3 und 4 folgten mit dem weihnachtlichen Krippenspiel, in dem es um einen Jungen ging, der sich gemeinsam mit seinen beiden Freunden auf dem Weg in den Stall zum kleinen Jesuskind machte. Dabei trafen sie auf viele Menschen, die ihre Hilfe benötigten. Bei der Gestaltung und Umsetzung hatten die Schüler sichtlich Spaß, so die Pressemitteilung der Grundschule. Die Tanzaufführung zu dem Musikstück „Alla Turca“ der Klassen 3 und 4 mit Neontüchern und Schwarzlicht sorgte in der dunklen Kirche für einen optisch opulenten Augenschmaus. Das gemeinsam gesungene Lied „Engel haben Himmelslieder“ mit Orgelbegleitung und Orff´schen Instrumenten bildete den Abschluss der gelungenen Adventsfeier. Der Ausklang erfolgte wie jedes Jahr in der Festhalle mit Würstchen, Brezeln, Kinderpunsch und Plätzchen. Die Werkprojektausstellung in Zusammenarbeit mit Eltern, Großeltern sowie Lehrerinnen konnte im Festsaal bewundert werden. (pm)

Foto: Grundschule Reichenbach