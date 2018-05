Grundlegende Mängel: Veranstaltungen in Tettnanger Stadthalle werden durchgeführt

Die Stadthalle erfüllt nicht die Anforderungen als Versammlungsstätte. Das hat Bürgermeister Bruno Walter bei der letzten Gemeinderatssitzung verkündet. Bis August seien noch sieben Veranstaltungen angemeldet, „die wir auch sicher durchführen werden“, antwortete Walter auf eine Anfrage der Schwäbischen Zeitung.

Weitere sieben Veranstaltungen seien noch bis Ende des Jahres angemeldet. Diese würden seiner Einschätzung nach „mit flankierenden Maßnahmen“ ebenfalls durchgeführt werden, so Walter, etwa in Sachen Brandschutz. Wie hoch der Aufwand hierfür sei, könne derzeit noch nicht beziffert werden. Der Schul- und Vereinssport könne weiter stattfinden, da es „insbesondere um die Anforderung an Versammlungsstätten“ gehe.

Defekte und veraltete Technik

Die Mängel bestehen unter anderem in der fehlenden Barrierefreiheit, der veralteten und teilweise defekten Technik sowie der Größe und der veralteten Einrichtung der Küche. Hinzu kommt der schlechte Zustand der WC-Anlagen und die schlechte bauliche Gesamtsubstanz. Es gibt darüber hinaus regelmäßig Wassereinbrüche am Dach. „Außerdem fehlt eine Brandmeldeanlage, die für eine Versammlungsstätte erforderlich ist“, schreibt Walter weiter. Ob Veranstaltungen bei einer Verschlechterung des Zustandes Veranstaltungen gegebenenfalls abgesagt oder verlegt werden müssten, hinge von den Mängeln ab.

Der Technische Ausschuss wird die Halle am Mittwoch, 6. Juni, bei seiner nächsten Sitzung besichtigen.

