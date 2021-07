Grünes Licht an Ampeln für Radler

Ulm (sz) - In Ulm stehen die Zeichen für den Radverkehr weiterhin auf „Grün“, so die Stadt in einer Mitteilung: In den nächsten Wochen werden an einigen Kreuzungen Grünpfeile an den Ampeln angebracht.

Dieses relativ neu in die Straßenverkehrsordnung aufgenommene Verkehrszeichen (2020) gilt ausschließlich für Radfahrer. Sie dürfen auch dann nach rechts abbiegen, wenn die Ampel „Rot“ zeigt. Allerdings signalisiert der Pfeil nicht automatisch freie Fahrt: Zuvor muss an der Haltelinie angehalten und geschaut werden. Zudem dürfen andere Verkehrsteilnehmer durch das Rechtsabbiegen bei Rot nicht behindert oder gar gefährdet werden.

An folgenden Kreuzungen werden die Grünpfeile angebracht: Sattlergasse/ Neue Straße, Zeitblomstraße/ Neutorstraße, Gerhard Hauptmann Weg/ Märinger Weg, Frauenstraße/ Karlstraße, Märinger Weg/ Gerhard Hauptmann Weg, Märinger Weg/ Am Eselsberg, Herrlinger Straß/ Jäerstraße.

„Wir möchten das Radfahren zügiger machen. Denn gerade für Radfahrende, die unmittelbar Wind und Wetter ausgesetzt sind, sind kurze Wartezeiten wichtig. Dafür setzten wir jetzt den Grünpfeil ein, mit dem sie schneller vorankommen können. Wir hoffen auf ein positives Feedback“, sagen Sandra Clauß und Julia Kreh vom „Team Fahrrad“ der Stadtverwaltung, die das Projekt angestoßen haben.