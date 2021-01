Grüner Neujahrsempfang mit Katha Schulze

Der Kreisverband der Grünen Bodenseekreis lädt am Samstag, 16. Januar, ab 16 Uhr zum Neujahrsempfang ein. Zum ersten Mal muss dieser digital als Zoom-Meeting stattfinden. Die Neujahrsrede hält Katha Schulze, seit 2017 Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag. Neujahrsansprachen halten auch Martin Hahn, Kandidat der Grünen für die Landtagswahl am 14. März, und Maria Heubuch, Bundestagskandidatin der Grünen für die Bundestagswahl am 26. September. Begrüßen wird Franziska Scholz, Mitglied des Kreisvorstands und Ersatzkandidatin für die Landtagswahl. Wer live dabei sein möchte, kann sich unter vorstand@gruene-bodenseekreis.de anmelden.