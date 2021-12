Der Grüne Ball der Kreislandjugend Ostalb, der am Samstag, 8. Januar, als Auftakt zum Kalten Markt in Ellwangen in der Stadthalle stattgefunden hätte, wird aufgrund der aktuellen Corona-Lage erneut abgesagt. Darüber hat die Landjugend in einer knappen Pressemitteilung informiert. Man hoffe, dass der Ball 2023 wieder stattfinden könne.