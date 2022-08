Grünen-Kreisverband lädt zu seiner Sommertour ein

Der Grünen-Kreisverband Ravensburg lädt interessierte Bürger zu seiner diesjährigen Sommertour ein. Nachfolgend die Termine:

So wird am Dienstag, 9. August, die Agri-Photovoltaikanlage des Kompetenzzentrums Obstbau Bodensee besichtigt. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Haupteingang in Bavendorf, Schuhmacherhof 6. Die Firma Schellinger wird am Donnerstag, 11. August, um 17 Uhr besucht. Vorgesehen sind ein Impulsreferat (Ökobilanz, Verfügbarkeit Pelletheizung) und eine Diskussion. Danach folgt eine Radtour nach Ravensburg in die Raueneggstraße mit Besichtigung einer Pelletanlage (40 Wohneinheiten). Eine Führung durch die Technik des Freibads Weingarten, Nessenreben 3, steht am Donnerstag, 1. September, um 17 Uhr auf dem Programm.

Es folgt am Montag, 5. September, ein Vortrag von der Diplom-Psychologin Monika Stöhr und von PD Dr. med. Hans Knoblauch zum Thema „Diagnose Klimawandel – eine Tigermücke im Schwabenland“. Dieser findet um 19 Uhr in der Gaststätte Adler, Ravensburger Straße 2, in Vogt statt. Eine Besichtigung der Firma Carbo Cert, Buch 7 in Bodnegg, ist für Donnerstag, 8. September, ab 18 Uhr gemeinsam mit dem Ortsverband Tettnang geplant. Am Freitag, 9. September, geht es um die Themen „Klimaneutrales Baugebiet in Schmalegg und neues Bauen“. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Rathaus Schmalegg, Schenkenstraße 10. Mit dabei sind Bürgermeister Dirk Bastin und Thomas Booch von den TWS.

Ein naturkundlicher Spaziergang zu Blühflächen mit Diplom-Biologin Rita Strickmann, Kati Kästner vom BUND und Eva Boog vom Verein Naturgarten ist am Samstag, 10. September, mit dem Ortsverband in Aulendorf geplant. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Wasserwerk, Hillstraße 74. Um 18 Uhr desselben Tages folgt am Geblisberg 4 in Aulendorf das traditionelle Stadlfest mit Livemusik und Lagerfeuer – ein gemütlicher Treff zum Austausch über grüne Themen.