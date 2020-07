Grüne wollen System Wald durch Ankauf retten

Die Kreistagsfraktion der Grünen ist über den schlechten Zustand des durch den Klimawandel schwer geschädigten Waldes im Bodenseekreis sehr besorgt. Unter den gegebenen Umständen sei es für viele Privatwaldbesitzer außerordentlich schwer, den Wald weiterhin regelgerecht zu pflegen und zu bewirtschaften, schreibt die Fraktion in einer Pressemitteilung. Deswegen schlagen die Grünen im Kreistag zum einen vor, dass der Landkreis Bodenseekreis privaten Waldbesitzern das Angebot macht besonders geschädigte, private Kleinwaldparzellen anzukaufen, damit eine Pflege in kreiseigener Regie gewährleistet wird. Zum anderen soll eine aktivere Unterstützung bei der Antragstellung für Förderung geleistet werden. Die Grünen wollen so das System Wald als Ganzes stabilisieren, heißt es.

Der Waldanteil der Kleinwaldbesitzer liege immerhin bei knapp einem Drittel der gesamten Waldfläche des Bodenseekreises. Das seien rund 5900 Hektar von insgesamt 18 900 Hektar Wald im Kreis. Konkret schlage die Kreistagsfraktion den Ankauf von privaten Kleinwaldparzellen durch den Landkreis vor. Dafür soll der Kreis in einem ersten Schritt 50 000 Euro bereitstellen. Falls die Strategie erfolgreich ist, befürwortet die Fraktion in einem zweiten Schritt eine Aufstockung des Programms. Grundsätzlich weisen die Grünen darauf hin, dass Städte und Gemeinden ein Vorkaufsrecht hätten, auf deren Gemarkung der Wald liegt und diesen Schritt nur im Einverständnis mit den einzelnen Kommunen funktionieren könne.

Unterstützen soll der Kreis diejenigen Privatwaldbesitzer, die ihre Waldgrundstücke weiter selbst bewirtschaften wollen. Die Grünen machen den Vorschlag, dass die Verwaltung des Landratsamts Kleinwaldbesitzern hilft, wenn sie einen Antrag auf Förderung stellen. „Die Hilfen der Landesregierung sind gut, sie erfordern aber viel Eigeninitiative“, wird Andrea Rehm von der Kreistagsfraktion zitiert.

In der Pflege des Waldes sehen die Grünen einen wichtigen Beitrag des Landkreises zum Klimaschutz. Der Wald sei Rückzugsort für viele Menschen, er sei Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen, er sei eine CO2-Senke und vieles mehr. Jedoch „die Klimakrise ist unübersehbar in unseren Wäldern angekommen“, sagt Andrea Rehm. Durch die Trockenheit sei die Lage auch in den Wäldern im Bodenseekreis immer katastrophaler geworden.

„Die vielen entstandenen Schneisen sind wie Wunden, die dem nächsten Sturm erneut eine Angriffsfläche bieten. Diese Schneisen müssen aufgeforstet und gepflegt werden“, sagt Evmarie Becker. Andrea Rehm sagt dazu: „Ohne schnelles und intensives Eingreifen durch Aufforsten und Pflegen droht der Wechsel vom Waldklima zum Steppenklima einzutreten.“ Immerhin schreite die Entwaldung des Gebietes um Kluftern zurzeit schon auf die 50-Prozent-Marke zu.