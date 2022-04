Grüne wählen neuen Kreisvorstand

Die Kreisgrünen treffen sich am kommenden Freitag ab 18.30 Uhr im Welterbesaal Unteruhldingen zur Jahreshauptversammlung. Nachdem sich die Amtszeit des sechsköpfigen Kreisvorstandes wegen Corona um rund eineinhalb Jahre verlängert habe, stehe nun eine personelle Rochade an, teilen die Grünen mit. So haben fünf Vorstandsmitglieder im Vorfeld angekündigt, sich nicht mehr zur Wahl stellen zu wollen. Auch der direkt gewählte Landtagsabgeordnete und Mitvorstand Martin Hahn wolle künftig ohne Stimmrecht im Vorstandsteam mitarbeiten. Laut Mitteilung seien spontane Bewerbungen am Abend noch möglich. Um noch Zeit für die Behandlung aktueller Themen wie die Aufnahme von ukrainischen Kriegsdienstverweigerern zu finden, beginnt die Versammlung bereits um 18.30 Uhr. Die Jahreshauptversammlung ist öffentlich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.