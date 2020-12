Gründungsprämie für Meister im Handwerk startet

Jährlich qualifizieren sich mehr als 500 Handwerker im Gebiet der Handwerkskammer Ulm zwischen Ostalb und Bodensee mit dem Meisterbrief. Dieser steht für Qualität und Verbraucherschutz und auf einer Stufe mit dem Bachelorabschluss einer akademischen Ausbildung. Damit den Fachkräften der Schritt in die Selbstständigkeit erleichtert wird, erhalten sie nun eine Meistergründungsprämie in Höhe von bis zu 10 000 Euro vom Land Baden-Württemberg. Die Landesregierung würdigt damit den Beitrag, den eine handwerkliche Betriebsgründung zum Gelingen der Gesellschaft leistet. „Gründung klingt so traditionell. Das sind Start-ups, die unsere tägliche Versorgung sicherstellen. Es ist gut, dass die Politik jetzt auch diese soliden Start-ups im Handwerk anerkennt und ihren Start fördert“, so Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm.

Diese Starthilfe für Handwerksmeister kann seit dem 1. Dezember beantragt werden. Bereits seit 1. Januar dieses Jahres erhalten Meister im Handwerk nach erfolgreich abgelegter Prüfung eine Meisterprämie in Höhe von 1500 Euro vom Land Baden-Württemberg ausbezahlt. Diese Bausteine sind einerseits ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung der Politik für den dualen, beruflichen Bildungsweg. Andererseits sind sie ein notwendiges Förderinstrument, denn durchschnittlich kostet ein Meisterstudium rund 10 000 Euro. Der Meisterstudent trägt diese Kosten in aller Regel selbst, während ein akademischer Student keine Kosten für seine Wissensbildung zu tragen hat. Mit diesen bereits 2019 beschlossenen und nun umgesetzten Instrumenten zur Förderung des beruflichen Bildungswegs, macht die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg einen Schritt hin zu mehr Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung.